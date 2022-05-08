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Başkan Altay: “Kıraç arazileri kekik ve adaçayı ile üretime kazandırıyoruz”

İHA

Başkan Altay: “Kıraç arazileri kekik ve adaçayı ile üretime kazandırıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele çerçevesinde tarımsal destekleme yaparken öncelikle az su gerektiren, bölgeye uyumlu ve katma değeri yüksek bitkileri tercih ettiklerini belirterek, bu çerçevede kıraç koşullarda atıl arazilerin üretime kazandırılması için başvuru yapan çiftçilere yüzde 85 hibe ile 540 bin adet adaçayı ve kekik bitkisi desteğinde bulunduklarını söyledi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelinde ekilemeyen arazileri üretime kazandırmak için susuzluğa dayanıklı tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesine destek veriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya tarımının gelişerek ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam etmesi amacıyla bölgenin yapısına uygun tarımsal projeleri hayata geçirmenin önceliklerinden olduğunu söyledi. İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadelede destekleme yapacakları ürün desenini oluştururken öncelikle az su gerektiren, bölgeye uyumlu ve katma değeri yüksek bitkileri tercih ettiklerini kaydeden Başkan Uğur İbrahim Altay, “Bu doğrultuda ayrı bir öneme sahip tıbbi aromatik bitkilerinden olan kekik ve adaçayını da bölgemizde destekleme çerçevesine aldık. Adaçayı ve kekik yetiştiriciliği, üretim maliyetlerini kısa zamanda amorti edebilen karlı tarımsal faaliyetlerden. Bu çerçevede müracaat eden çiftçilerimize yüzde 85 hibe desteği ile toplam 540 bin adet kekik ve adaçayı fidesi dağıttık. Bölgemizde fidelerin dikilmesiyle 112 bin metrekarelik bir alan kekik ve adaçayı üretimine kazandırılmış oldu” dedi.
Proje ile özelikle kıraç koşullarda atıl arazilerin tarımsal üretime kazandırılmasının sağlanacağını ifade eden Başkan Altay, “Kekik ve adaçayının bölge üreticimize 112 dekar alanda dikimin sağlanması ile birlikte sezon sonunda destek alan çiftçilerimize yaklaşık yarım milyon liralık bir katma değer üretmiş oluyoruz” diye konuştu.
Kekiğin ekonomik ömrünün 10 yıl, adaçayının ise 5 yıl olduğu göz önüne alındığında iki yatırımdan da kısa vadede artı gelir elde edilmesi öngörülüyor.

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