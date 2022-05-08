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Pandemi sonrası ilk Anneler Günü’nde annesi ile mesai yaptı Pandemi nedeniyle sağlık çalışanı annesinin iki yıldır Anneler Günü’nü kutlayamayan genç, bu yıl Anneler Günü’nde annesi ile mesai yaptı

İHA

Pandemi sonrası ilk Anneler Günü’nde annesi ile mesai yaptı Pandemi nedeniyle sağlık çalışanı annesinin iki yıldır Anneler Günü’nü kutlayamayan genç, bu yıl Anneler Günü’nde annesi ile mesai yaptı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle filyasyon (kaynak arama) ekibinde görevli sağlık çalışanı annesinin 2 yıldır Anneler Günü’nü kutlayamayan genç, pandemi sonrası ilk Anneler Günü’nde annesine çalıştığı hastanede sürpriz yaptı. Annesinin yanına giden genç, "Annelerin hakkı hiçbir şekilde ödenmez" dedi.
Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde salgına karşı çeşitli tedbirler alındı. Bu tedbirler çerçevesinde aralıksız çalışan sağlık çalışanları ise salgının etkili olduğu dönemde zaman zaman evlerine gidemedikleri için yakınlarıyla dahi görüşemedi. Yurt genelinde bu önlemlerle birlikte Anneler Günü’nde annelerini göremeyenlerin bazıları online olarak görüntülü kutlama yaptı, bazıları annelerinin günlerini dahi kutlayamadı. Pandemi ile mücadelede Konya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kent genelinde filyasyon (kaynak arama) ekibinde görevli olan sağlık çalışanı Sema Peksürücü (39), oğlu Umut Can Dursun (19) ile uzun süre bir araya gelemedi. Umut Can Dursun, Konya Şehir Hastanesi Toksikoloji Yoğun Bakım Bölümünde görevli annesini pandemi sonrasında ilk Anneler Günü’ndeki mesaisinde yalnız bırakmayarak sürpriz yaptı. Annesine aldığı hediyeyi veren Umut Can Dursun, pandemi nedeniyle 2 yıldır annesinin Anneler Günü’nü kutlayamadığını ifade ederek, “Çünkü salgın nedeniyle çalışması gerekiyordu ve eve geç geliyordu görüşemiyorduk fazla. Bu yıl pandemi olmadığı için tedbirler olmadığı için annemin Anneler Günü’nü farklı kutlamak istedim. Bugün gün boyunca yanındayım birlikte vakit geçireceğiz. Akşam annem işten gelince 1 saat vakit geçirmektense tüm günümü annemle geçirerek hem de ona işinde yardım etmenin daha güzel bir fikir olduğunu düşündüm ve geldim yanına. Annelerin hakkı hiçbir şekilde ödenmez” dedi.
Oğlu tarafından sürpriz yapılan anne Sema Peksürücü ise, “Ben evden sabah işe gelmek için çıktığımda oğlum evde uyuyordu. Böyle bir Anneler Günü kutlaması ve sürpriz yapması iş yerime gelmesini hiç düşünmedim. Tahmin bile etmiyordum. Bu sürprizden dolayı gerçekten çok mutlu oldum. Bu günümüzde burada oğlumla birlikte geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum” şeklinde konuştu.
Uzun süredir Anneler Günü’nde oğlu ile birlikte vakit geçirmediğini anlatan Peksürücü, “Pandemi sürecinde mesafe vardı sürekli. Sevdiğiniz kişilerle, ailenizle yani herkesle aramızda bir mesafe vardı. Oğlumla biz kucaklaşamadık bile o günlerde, Anneler Günü’mü dahi kutlayamadı. Bugün bu Anneler Günü bana farklı bir sürpriz oldu gerçekten, çok mutlu oldum. Biz de buradan mesai bitiminde oğlum ile birlikte annemlere gideceğiz. Ben başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin gününü kutluyorum” diye konuştu.

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