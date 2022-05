Dijital göz yorgunluğuna dikkat

Cep telefonu ve bilgisayar kullanımının artık hayatın bir parçası olduğunu ve dijital göz yorgunluğunun her yaştan insanı etkilediğini belirten uzmanlar, gözlerin rahatlatılması gerektiğini vurguluyor.

Konu hakkında bilgi veren KTO Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ali Küçüködük, dijital cihazlarla ilişkili göz yorgunluğunun her yaştan insanı etkilediğini belirterek, “Dijital cihazları gün içinde saatlerce kullandığınızda, görüşünüzün bulanıklaştığını ve gözlerinizin ağrıdığını ve yorulduğunu fark edebilirsiniz. Ayrıca gözlerinizin kuruduğunu, yaşardığını veya acıdığını görebilirsiniz. Bu göz yorgunluğu okurken, yazarken veya uzun süre dikiş dikmek gibi yakın mesafeli işler yaparken karşılaşabileceğiniz belirtilerden farklı değildir’’ dedi.



Gözlerinizi dinlendirmek için tavsiyeler

Cep telefonu ve bilgisayar kullanımının artık hayatımızın bir parçası olduğunu vurgulayan Küçüködük, gözleri rahatlatmak için tavsiyelerde bulundu. Op. Dr. Ali Küçüködük, gözleri rahatlatmak için göz kırpmak gerektiğini belirterek, “İnsanlar normalde bir dakikada yaklaşık 15 kez göz kırpar. Ancak yapılan araştırmalar, bilgisayarları ve diğer dijital ekranlı cihazları kullanırken bir dakikada sadece 5 ila 7 kez göz kırptığımızı gösteriyor. Göz kırpma, gözün ihtiyacı olan nemi yüzeyde tutma yöntemidir. Mümkün olduğunca sık göz kırpmak için bilinçli bir çaba gösterin. Bu, gözlerinizin yüzeyinin kurumasını önler. Gözlerinizi nemlendirin. Gözlerinizi kuru hissettiğinizde yenilemek için suni gözyaşı kullanın. Sıklıkla kuru ve sıcak bir odadaysanız, havayı nemlendirmek için bir nemlendirici kullanabilirsiniz. 202020 kuralını kullanarak düzenli molalar verin. Her 20 dakikada bir, en az 20 saniye boyunca en az 6 metre uzaktaki bir nesneye bakın” dedi.

Op. Dr. Küçüködük, saatlerce bilgisayarda çalışanlar için bilgisayar gözlüğü kullanmanın göz yorgunluğunu azaltacağını ifade ederek, “Bu gözlükler, gözlerinizi özellikle bilgisayar ekran mesafesine (yüzünüzden yaklaşık 50 santimetre uzaklıkta olan orta mesafe) odaklamanıza imkan tanır. Bu gözlüklerin bazılarında odağınızı yakın, orta ve uzak mesafeler arasında hızla kaydırmanıza yardımcı olacak çok odaklı lensler bulunur. Göz yorgunluğunu azaltan bilgisayar gözlüklerinin mavi ışığı engelleyen gözlüklerle aynı olmadığını unutmayın. Ekranınız çevrenizden daha parlaksa, gözlerinizin görmek için daha fazla çalışması gerekir. Çevrenizdeki ışık düzeyine uyacak şekilde ekran parlaklığınızı ayarlayın. Ayrıca göz yorgunluğunu azaltmak için ekranınızdaki kontrastı artırmayı deneyin. Dijital cihazlardaki ekranlar genellikle çok fazla parlamaya sahiptir. Parlamayı kesmek için mat ekran filtresi kullanmayı deneyin. Bilgisayar kullanırken, ekrandan yaklaşık 50 santimetre (yaklaşık bir kol mesafesinde) oturuyor olmalısınız. Ayrıca ekranı, gözünüz dümdüz ileri veya yukarı değil, hafifçe aşağı bakacak şekilde konumlandırın” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.