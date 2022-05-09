Husumetli olduğu genç tarafından bıçaklanan kişi hastanede öldü

Konya’da kız kaçırma meselesinden aralarında daha önceden husumet bulunan genç tarafından bıçaklanan kişi hastanede hayatını kaybederken, şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Konya’nın merkez Meram ilçesi Çayırbağı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cem Ünalan (32) yanındaki iki arkadaşı ile aralarında daha önceden kız kaçırma meselesi yüzünden husumet bulunan ve mahallede bir restoranda zaman zaman çalışmaya geldiği öğrenilen 16 yaşındaki S.Ö'yü konuşmak için geldikleri aracın yanına çağırdı. Burada iki grup arasında çıkan sözlü tartışmada Cem Ünalan, S.Ö'yü darp etti. S.Ö. yanında bulanan bıçak ile Ünalan'a sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Cem Ünalan'ın arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından olayda ağır yaralanan Cem Ünalan ilk müdahalenin ardından Meram Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ünalan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, olay sonrası bir restoranda saklanan zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Buradaki incelemelerin ardından şüpheli S.Ö. ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, Cem Ünalan'ın cenazesi Cihanbeyli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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