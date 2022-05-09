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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akşehir 6. Kitap Fuarı açıldı

İHA

Akşehir 6. Kitap Fuarı açıldı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından her yıl gerçekleştirilen ancak salgın nedeniyle iki yıldır yapılamayan kitap fuarlarının altıncısı, düzenlenen programla açıldı. 915 Mayıs 2022 tarihleri arasında açık kalacak fuar boyunca Türkiye’nin birbirinden ünlü ve değerli yazarı da Akşehirlilerle buluşacak.
Akşehir Cumhuriyet Meydanı’ndaki Akşehir 6. Kitap Fuarı açılış törenine; Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, bazı kamu kurum müdürleri, yazarlar, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Akşehir Belediyesi Mehter Grubu tarafından bir gösteri sunulurken, Akşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi de bir gösteri yaptı.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı açılış konuşmasında pandemi nedeniyle 2 yıl ara verdikleri kitap fuarlarının bu yıl altıncısını gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, “Özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte gençyaşlı demeden bütün dünyayı etkileyen dijital bir bağımlılık ortaya çıktı ve maalesef hızla da yayılmaktadır. Öyle bir bağımlılık ki; gençleri, çocukları derslerinden, büyükleri işlerinden, sosyal hayatlarından soyutlamaktadır. Aile bireylerini ev içinde ortak hareket etmekten bile alıkoymaktadır. İnsanı ve toplumun huzurunu etkileyen her türlü bağımlılıktan uzak durmalıyız. Bu hedefle; güzel şehrimiz Akşehir’imizin kitap okuma oranını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak bizler için büyük bir önem taşımaktadır. 2 yıl aradan sonra kitapseverlerin ve Akşehirlilerin beklediği kitap fuarına nihayet kavuştuk. Geleneksel hale gelen fakat pandemi nedeniyle gerçekleştiremediğimiz kitap fuarına ulaşmanın mutluğunu yaşıyoruz. Bu yıl 6.’sını düzenlediğimiz Akşehir Kitap Fuarı’mızda; Serdar Tuncer, Bekir Develi, Saliha Erdim ve daha isimlerini sayamadığımız birbirinden değerli 30 yazar, 60 yayınevi ve 500 bin kitap okuyucuyla buluşacaktır” dedi.
Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci de kurdele kesilişinde yaptığı konuşmada, Akşehir’in güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirterek, bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür edip, fuarın hayırlı olması temennisinde bulundu.
Açılış törenine katılan protokol üyeleri daha sonra hep birlikte Akşehir 6. Kitap Fuarı’nın açılış kurdelesini kesti. 7 gün boyunca açık kalacak fuar boyunca imza günleri de kitapseverlerle buluşacak. Akşehir Cumhuriyet Meydanı’ndaki fuar boyunca, kitapseverler on binlerce kitabı da indirimli olarak satın alma imkanı bulabilecek. Kitap fuarını gezen öğretmen ve öğrencilerde Akşehir’de böylesine büyük bir kitap fuarının açılmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, fuarın açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

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