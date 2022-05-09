Ev sahibinin oğlu, kiracısını öldürdü



İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA)KONYA'da, Hüseyin Mahir(31) faturaları ödemediği için tartıştığı annesinin kiracısı Mevlüt Kapan'ı tüfekle ateş ederek öldürdü.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi Yaz Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Mahir, iddiaya göre kiracıları Mevlüt Kapan'la faturaların ödenmediği konusunda tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Mahir, tüfekle Kapan'a ateş etti. Karnından yaralanan Kapan yere yığıldı. İhbar üzerine çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kapan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Cinayet şüphelisi Mahir de olayın ardından yakındaki polis merkezine giderek teslim oldu.

Mevlüt Kapan'ın evi yaklaşık 6 ay önce kiraladığı, ev sahibi Fatma Mahir ve oğlu Hüseyin Mahir ile aralarında gürültü yapma, motosikleti ve çeşitli eşyaları bahçeye koyma gibi nedenlerle aralarında husumet oluştuğu öne sürüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya İsmail AKKAYA

2022-05-09 23:26:48



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