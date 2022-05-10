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‘Telefon kazandım’ diye sevinirken 30 bin liradan oldu Konya’da sosyal medyadan telefon çekilişine katılan genç, dolandırıcılar tarafından tehdit edilerek parça parça 30 bin lira para yatırdı

İHA

‘Telefon kazandım’ diye sevinirken 30 bin liradan oldu Konya’da sosyal medyadan telefon çekilişine katılan genç, dolandırıcılar tarafından tehdit edilerek parça parça 30 bin lira para yatırdı

Konya’da sosyal medya üzerinden çekiliş sonucu ‘telefon kazandın’ bahanesiyle para istenen ve parça parça toplam 30 bin lirasını dolandırıcılara kaptıran genç, şahıslara ulaşamayınca emniyete giderek şikayetçi oldu.
Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hacıkaymak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Muhammed El Hamşo (21) sosyal medya üzerindeki bir sayfadaki yaklaşık 25 bin lira değerindeki telefon çekilişine katıldı. Hamşo'ya iki gün sonra katıldığı çekilişten telefon kazandınız mesajı geldi. Çekiliş yapan kişilerle iletişime geçen gençten, şahıslar 420 lira çekiliş parası istedi. Şahıslar, bu isteklerini yerine getiren Muhammed El Hamşo’dan daha sonra telefonun IMEI için 870 lira daha isterken, Hamşo bu parayı da yatırdı. Daha sonra şahıslar çeşitli bahanelerle para istemeye devam ederken, toplam 30 bin liraya yakın para yatıran Hamşo'yu en son birlikte oturdukları babasını sınır dışı ettiririz tehdidiyle 12 bin lira daha isteyerek tehdit etmeye başladılar. Dolandırıcıların, para yatırılmadığı takdirde kendisiyle ilgili avukat biriminin görevlendirileceğini söylemesi üzerine Hamşo emniyete giderek whatsapp üzerindeki yazışmalarla birlikte şikayetçi oldu.

"İlk telefon olduğu için sadece 420 lira göndermeniz yeterli diye başladı"
Kendisini dolandıran şahısları aradığında telefona bakmadıklarını söyleyen Muhammed El Hamşo “İlk başta bana sosyal medya üzerinden çekiliş yaptıklarını söylediler. Ben de bu çekilişlere katıldım ve mesaj attım. Bana iki gün sonra mesaj geldi, 'kazandınız' diye. Bana bir numara attılar 25 bin liralık telefon kazanacağımı iddia etti. Bana whatsapp üzerinden ulaştılar kazanabilmeniz için bir form doldurmanız gerekiyor, telefon gümrükten gireceği için bin 600 lira isteyeceğiz ama ilk telefon olduğu için sizden sadece 420 lira göndermeniz yeterli denilerek başladı ve telefonun elime ulaşacağını söyledi” dedi.

"30 bin lira sonrasında 12 bin lira kadar para istediler"
Çekiliş sonrası kendisine danışman yönlendirdiklerini ve sürekli kendisine mesaj atarak tehdit ettiklerini belirten Muhammed El Hamşo, “Bana bir internet danışmanı yönlendirdiler. Bu sefer konuşmaya bir kişi daha katıldı ve o da bana kendini kargocu olarak tanıttı. Telefonunuz gümrükten geçti Kıbrıs’tan geldiğini söylediler. Taşıma aracına yüklemek için sizden bin 870 lira istiyoruz, IMEI kayıt ücreti ve taşıma için, telefonu rahat kullanmak için şart dediler. Ben de tamam dedim gönderdim parayı. Bana kasko dosyası gönderdiler benden 4 bin 200 lira istediler. Ben de buna tepki gösterdim zaten kazandım diye. Toplam benden 30 bin 500 lira kadar aldılar. Bana sürekli mesaj atıyorlar halen sanki benim onlardan korktuğumu düşünerek. Avukat ile görüştüm bundan sonra mahkemeye çıkacaksınız. Ben de tamam dedim sonra benden 30 bin lira sonrasında 12 bin lira kadar para istediler ve aldıkları paraların hepsinin geri geleceğini söylediler” şeklinde konuştu.

"Babanız sınır dışı edilmesin diyerek tehditler ediyorlar”
Kendisinden 30 bin lira aldıklarını ve daha fazla isteklerini söyleyen Muhammed El Hamşo, “Ben polise geldim şikayetçi oldum. Konuşmalarla birlikte onları şikayet ettim. Bana 12 bin lira almak için bir kısım gönderin en azından mahkeme ile uğraşmayın, babanız sınır dışı edilmesin diyerek tehdit ediyorlar” diye konuştu.

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