Merve Mercan Parkı dualarla açıldı

Dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan’ın adı öğrencisi olduğu Selçuk Üniversitesi’ndeki parkta yaşatılacak.

Selçuklu Belediyesi tarafından Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü içerisinde yapılan Merve Mercan Parkı'nın resmi açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törende konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yaptıkları parkla Merve Mercan’ın hatırasının yaşatılacağını ifade etti.



“Bu değerli eseri üniversitemiz ve öğrencilerine kazandırdık”

Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Merve Mercan’ın pandemi sürecinin başlangıcında intörn doktor olarak görev yaptığını ve 2020 yılının Eylül ayında Covid’e yenik düşerek hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Biz tüm sağlık çalışanlarımız gibi Merve kardeşimizin de görevi başında insanımızın sağlığı için mücadele ederken vefatı nedeniyle şehit mertebesinde olduğuna inanıyoruz. Tekrar kendisine Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine, arkadaşlarına, üniversitemize ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyorum. Selçuk Üniversitemizin kampüs alanında Merve Mercan adına rektörlüğümüzün bir park kazandırma projesi gündeme gelince biz de Selçuklu Belediyesi olarak hiç tereddüt etmeden yapım işine talip olduk ve yapılan ortak çalışma neticesinde son derece değerli bir eseri de üniversitemize ve genç kardeşlerimize kazandırmış olduk. Toplam 32 bin 500 metrekarelik alana sahip olan parkımızı 5 aylık bir sürede tamamladık. İçerisinde 27 bin metrekare çim alan, 600 metrekare süs havuzu, 3 bin 600 metrekare yürüyüş yolu, bin 200 metre koşu yolu, 3 adet ahşap köprü, 20 adet bank, 12 adet pergola, 5 adet ağaç altı oturma bankı, 10 adet açık alan spor aleti bulunan parkımız geceleri de led ışıklandırma sistemi ile aydınlatılmakta. Kablosuz ağ sisteminin de bulunduğu bu modern parkımızda ayrıca elektronik cihazların şarj edilebilmesi için 6 adet şarj istasyonu yer alıyor. Merve Mercan Parkı 2021 rakamları ile 2 milyon 236 bin TL’ye mal olmuştur. Selçuk Üniversitemiz ülkemizin gururu olan yükseköğrenim kurumlarından biri. Biz de ilçemizin sınırları içerisinde bulunan üniversitemizle her zaman işbirliği yapmaktan dolayı büyük bir onur duyuyoruz. Halkımıza hizmet noktasında ve burada misafirimiz olan öğrencilerimizin de en iyi eğitimi almaları noktasında her zaman üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yapmanın gayreti içinde olacağımızı da buradan ifade etmek istiyorum” dedi.



“Merve Mercan’ı hatırasıyla gönlümüzde yaşatıyoruz”

Merve Mercan’ın hatırasını en güzel şekilde yaşatacaklarını ifade eden Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, “Burada yaşatıyoruz, gönlümüzde yaşatıyoruz belki de bunların sembolü olsun diye böyle bir parkı düşündük. Sevgili Merve Mercan kardeşimizin ailesi de bizim bu teklifimizi kabul etti, kendilerine de bu anlamda teşekkür ediyorum. Biz birer aileyiz ve Selçuk Üniversitesi olarak Selçuklu Belediyesi bizlere göstermiş olduğu destekle birlikte, bu parkın inşasını bu vesileyle gerçekleştirme fırsatı bulduk. Elbette ki bizlerin huzurlu ve sağlıklı yaşam süreci içinde mücadele eden, bir nefes sıhhat için gecelerini gündüzüne katan değerli sağlık çalışanlarımıza ve sağlık ordumuza çok teşekkür ediyoruz. Kendileri salgın sürecinde mücadeleleri ve gösterdikleri emekleriyle birlikte üstün gayretlerden dolayı kendilerine minnettarız, hakları ödenmez” şeklinde konuştu.



“Selçuk Üniversitesi ilk göz ağrımız”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da başta Merve Mercan olmak üzere pandemi sürecinde hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanları ve hemşehrilerine Allah'tan rahmet dileyerek, “Allah bu günleri tekrar göstermesin. Salgının son günlerini yaşıyoruz ve salgının bir an önce tüm ülkemiz ve dünyadan uzak olmasını temenni ediyoruz. Ben de Selçuk Üniversitesi mezunuyum. Bu üniversiteden mezun olmaktan gurur duyuyorum. Şöyle etrafa bakınca aradan geçen yıllara ne kadar çok şeyin değiştiğini de görüyoruz. Sosyal imkanların çok olduğu, mekanların güzelleştiği ama en önemlisi eğitim kalitesinin gün geçtikçe arttığı bir üniversiteye sahip olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Konya bir üniversite şehri 5 üniversitesinde 120 bin öğrencisi var ama üniversitelerimizin lokomotifi ve ilk göz ağrımız Selçuk Üniversitemiz. Bundan sonra da başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Konya’dan birlik ve beraberlik örneklerini sunmaya devam ettiklerini ifade eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Selçuklu Belediyemizin sizlere kazandırdığı bu tesis anlamlı, ülkenin yaşadığı zor dönemde bu fedakarlığı yapanların hatırasına o dönemin en azından gelecek nesillere iz bırakması adına önemli bir hizmet, Selçuklu Belediye Başkanımızın şahsında emeği geçen tüm ekibe ben de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



“Özel ve anlamlı bir park hizmete sunuldu”

Özel ve anlamlı bir parkın açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da “Selçuklu Belediyemizin yapmış olduğu çalışmayla, Selçuk Üniversitemizin Mimarlık Fakültesi hocalarının kendi çizimleri ve tasarımları üzerinden yapılan çalışmayla güzel bir parkı açıyoruz. Öncelikle Merve Mercan’a Allah’tan rahmet diliyoruz. Kıymetli bir meslektaşımız çok genç yaşta aramızdan ayrıldı ama inşallah mekânı cennettir. Bu salgın sürecinde Merve Mercan ile birlikte hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Selçuklu Belediyemize teşekkür ediyoruz. Bu alanların değerini bilecek olan kıymetli gençler, sizlersiniz” diye konuştu.

Merve Mercan’nın babası Hulusi Mercan da böyle bir eser ortaya koyarak kendilerini onurlandırdıkları için Selçuklu Belediyesi ve Selçuk Üniversitesine teşekkür etti.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da parkın hayırlı olmasını diledi. Açılış törenin ardından protokol ve beraberindeki heyet Merve Mercan Parkı’nı gezerek incelemelerde bulundu.

Açılış törenine başta Merve Mercan’ın annesi Bediha Mercan, babası Hulusi Mercan, kardeşleri Şuheda ve Yahya Mercan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuk Üniversitesi Rektürü Prof.Dr. Metin Aksoy, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Süleyman Savran, Konya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İl Müdürü Tuncay Karabulut, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürü Ersan Aydın, Çevre Şehircilik İl Müdürü Hülya Şevik, akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı.

