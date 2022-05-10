EDS-3 Projesinde ilk günde 4 bin 143 kural ihlali yapıldı

Konya’da hızdan kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 27 noktada 'Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri' EDS3 Projesi faaliyete başladı. İl Emniyet Müdürlüğü, EDS3 sistemlerinin ilk gününde 4 bin 143 sürücünün hız sınırlarına uymadığını açıkladı.

Konya'da sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını oluşturarak kural ihlalinde bulunan veya suça karışan araçları tespit etmek ve yaya ölümlü, yaralanmalı kazaların önüne geçerek sıfır rakamına ulaşmak amacıyla kurulan EDS3 Projesi faaliyete geçti. Proje çerçevesinde Aksaray Yolu, Antalya Çevreyolu, Ankara Caddesi, Aliya İzzetbegoviç Caddesi, Aslım Caddesi, Karaman Caddesi, Hatıp Caddesi ve Veysel Karani Caddesinde kurulan Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri 9 Mayıs Pazartesi günü itibariyle faaliyete başladı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü EDS3 Projesinin birinci gününün istatistiklerini paylaştı. İlk günde 4 bin 143 kişinin hız sınırlarına uymadığı görüldü. Hız koridorlarında en çok ihlal yapılan yollardan ilk üç sırada Aksaray Yolu, Antalya Çevreyolu ve Ankara Caddesi olarak tespit edildi.



EDS 1 ve 2 hız koridorlarında kural ihlali yüzde 80 azaldı

EDS1 Hız Koridorunda bulunan Yeni Meram Caddesi ve Rauf Denktaş Caddesi, EDS 2 Hız koridorunda bulunan Yeni İstanbul Caddesi ve Adana Çevreyolunda Elektronik Denetleme Sistemlerinin faaliyete girmesinden itibaren hız ihlallerinde yüzde 80 azalma, ölümlüyaralanmalı kazalarda yüzde 68 azalma oldu. EDS3 Projesinde de Emniyet Müdürlüğünce önümüzdeki günlerde hızdan kaynaklı kazaların sıfıra inmesi ve hız ihlallerinin en az yüzde 80 oranında azalmasının hedeflendiği ve polis ekipleri tarafından mobil radar araçlarıyla denetimlerin devam edeceği ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.