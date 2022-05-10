Selçuk Üniversitesi'nde ‘Bahar Şenlikleri’ başladı

Selçuk Üniversitesi, 47’nci yılını Bahar Şenlikleri ile kutluyor. Selçuklu Belediyesi ile birlikte düzenlenen organizasyonda; bilimden sinemaya, müzikten spora 200 etkinlik gerçekleştirilecek. Etkinlikler, 29 Mayıs’ta sona erecek.

Bahar Şenlikleri, Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezindeki açılış programı ile başladı. Programda ilk olarak mehter takımı ve Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı öğrencileri sahne aldı. Programda konuşan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, bu tarz eğitici ve eğlenceli etkinlikleri, akademik ve bilimsel eğitimin bir tamamlayıcısı olarak kabul ettiklerini; bu anlayışla toplumsal değerlere sahip çıkan, kültürlü ve bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Avrupa Birliği, TÜBİTAK, TRT gibi kurumlar aracılığıyla yürütülen ulusal ve uluslararası tüm projelere verdiğimiz destek ile siz değerli öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Son yıllarda hocalarımızın ve öğrencilerimizin elde ettiği başarılar da bu desteğin meyvesi olarak karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde dünyanın en önemli ve saygın sıralama kuruluşlarından olan Times Higher Education’ın yaptığı çalışmaya göre Türkiye’de kaliteli eğitimde üniversitemiz ilk 4 üniversite arasında yer aldı. Bu durumdan büyük bir memnuniyet ve gurur duyduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, “Selçuk Üniversitemizi tebrik ediyorum. Türkiye’de ilk 4’e girmek büyük bir başarı. Bu başarı bizleri ziyadesiyle gururlandırıyor. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Metin Aksoy’a, yöneticilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Biz her zaman üniversitemizle işbirliği içerisinde olmaya gayret ediyoruz. Çevre, iklim değişikliği gibi pek çok alanda birlikte çalışıyoruz. Selçuklu Genç Mobil uygulaması ile öğrencilere cep telefonu kadar yakınız. Bu sayede öğrencilerimizle daha güçlü bir iletişim kuracağız” şeklinde konuştu.



“Selçuk Üniversitesi'nin eğitim alanındaki başarısı çok kıymetli”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ise, “Uzun bir aradan sonra öğrencilerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Üniversite öğrenciliği, insan hayatının en keyifli, en verimli, sonrasında telafisinin olmayacağı dönemlerdir. Selçuk Üniversitesinin eğitim alanında elde ettiği başarı çok kıymetli. Global bir dünyada yaşıyoruz. Cep telefonu sayesinde dünya ile bağlantı halindeyiz. Üniversiteler; insanın kendini yetiştirdiği, geliştirdiği, kişiliğinin oluştuğu yerlerdir. İnsani yönlerimizin de güçlendirilmesi gereken bir dönemdeyiz” diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, akademik ve idari personel ile öğrencilerin de katıldığı açılış programı, öğrenci topluluklarının gösterileri ve hedik ikramı ile sona erdi.

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