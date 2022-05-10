Babası gözünün önünde öldürülen Enes: Beni de öldürecekti



Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da, kayınpederi Bekir Dağdeviren (68) ile bacanağı Mustafa Arslan'ı (36) iş yerlerinde pompalı tüfekle vurarak öldüren Şenol Yasak´ın (39) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Babasının öldürüldüğü olaydan sağ kurtulan Enes Dağdeviren (27), duruşmada "Gözümün önünde babamı öldürdü. Beni de öldürecekti. Dava süreci uzadıkça bizim içimiz daha çok yanıyor" dedi.

Konya'da yaşayan, 2 çocuk annesi Halime Yasak, işsiz olan 17 yıllık eşi Şenol Yasak'tan şiddet gördüğü için 2020 yılının Eylül ayında, 15 yaşındaki oğlunu da alıp, Muğla'daki akrabasının yanına gitti. Halime Yasak, ardından eşine boşanma davası açtı. Davayı öğrendikten sonra Muğla'ya giden Şenol Yasak, eşini, çalıştığı yerde silahla rehin aldı. Olayın ardından yaklaşık 1 ay cezaevinde kalan Yasak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Eşiyle barışmak için tekrar girişimlerde bulunan ve her defasında olumsuz yanıt alan Şenol Yasak, 12 Ocak 2021'de akşam saatlerinde Konya'da, oto tamircisi kayınpederi Bekir Dağdeviren'in evine gitti. Yasak, iddiaya göre, evin önünde kayınbiraderleri Miraç ve Enes Dağdeviren ile mobilya ustası bacanağı Mustafa Arslan'la tartışıp tehdit etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan Yasak, ifadesi sonrası gece yarısı serbest bırakıldı.

BACANAĞINI VE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ

Şenol Yasak, 1 gün sonra ise iş yerine gittiği bacanağı Mustafa Arslan'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Yasak, daha sonra kayınpederi Bekir Dağdeviren'in de iş yerine gitti. Dükkan önünde karşılaştığı kayınpederine pompalı tüfekle ateş açıp, karnından yaralayan Şenol Yasak, içeri girince kayınbiraderi Enes Dağdeviren tarafından engellendi. Yasak, çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Bekir Dağdeviren de ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Yasak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İKİ KEZ MÜEBBET İSTEMİ

Savcı, iddianamesinde Şenol Yasak hakkında kayınpederi ve bacanağını öldürdüğü için 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istedi. Kayınbiraderi Enes Dağdeviren'e yönelik olarak da 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar yargılanmasını talep etti. Ayrıca Şenol Yasak'ın, Mustafa Arslan'a gerçekleştirdiği saldırının ardından Arslan'a ait iş yerinin önünde park halindeki kamyonetini alıp kayınpederinin iş yerine gittiği için de 'kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar daha yargılanması istendi.

'AKIL SAĞLIĞI YERİNDE' RAPORU MAHKEMEDE

İddianamenin Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından Şenol Yasak'ın yargılanmasına devam edildi. Bugün görülen 5'inci duruşmaya taraf avukatları, öldürülen Bekir Dağdeviren´in oğulları Mecit ve Enes Dağdeviren salonda hazır bulundu. Tutuklu sanık Şenol Yasak, SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Duruşmada, Şenol Yasak hakkında daha önceki duruşmalarda istenilen akıl sağlığıyla ilgili raporun Adli Tıp Kurumu'ndan geldiği belirtildi. Adli Tıp Kurumu raporunda, ceza sorumluluğunu etkileyecek ve ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl sağlığı veya zayıflığının tespit edilmediği, 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hırsızlık' suçlarına karşı cezai sorumluluğunun tam olduğunun belirtildiği kaydedildi.

Saldırıdan sağ kurtulan Enes Dağdeviren ise ifadesinde babası Bekir Dağdeviren'in gözleri önünde öldürüldüğünü belirterek, "Babamı gözümün önünde öldürdü. Beni de öldürecekti. Dava süreci uzadıkça bizim içimiz daha çok yanıyor. Size ve mahkemeye güvenimiz sonsuz" dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için davayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-05-10 13:27:04



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