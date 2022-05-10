Annesinin kiracısını, su parasını eksik ödediği iddiasıyla çıkan tartışmada öldürmüş (2)

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TUTUKLANDI

Konya'da, annesinin kiracısı Mevlüt Kapan'ı (35), ortak olan su faturasının kendisine düşen kısmını eksik ödediğini ileri sürdüğü tartışmada öldüren Hüseyin Mahir (31) tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-05-10 13:58:39



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