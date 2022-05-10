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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay Belediyesi ilaçlama çalışmalarına başladı

İHA

Karatay Belediyesi ilaçlama çalışmalarına başladı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, yaz aylarının yaklaşması ile ortaya çıkan sinek ve karasinek gibi haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.
Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen ilaçlama faaliyetleri, çevre sağlığı açısından hiçbir yan etkisi bulunmayan ilaçlarla yapılıyor. Sivrisineklerin ve haşerelerin üreme noktaları olan yerler ile kanalizasyonlardaki uçkun ve larvalarının bulunduğu alanlar büyük bir titizlikle ilaçlanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ilçede yaşayan vatandaşların yaz aylarını rahat bir şekilde geçirmeleri için çalışma başlattıklarını söyleyerek, haşerelere karşı erken önlem alınmasının önemine dikkat çekti. İlaçlama faaliyetlerinin 80 mahallenin tamamında ekolojik dengeye ve diğer canlılara zarar vermeden sürdürüldüğünü belirten Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri şu bilgileri aktardı:
“Yaz ayları gelmeden önce sivrisinek, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi açısından erken dönemde yapılan larva mücadelesi büyük önem taşıyor. Tespit edilen noktalarda veteriner hekimlerimizin kontrolünde Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı, uluslararası standartlara uygun ilaçlarla belirli bir takvim çerçevesinde Karatay’ın tüm mahallelerinde ilaçlama çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Bu yıl ilaçlama çalışmalarında kullanılmak üzere 2 ton uçkun ilacı, 1 ton larvasit ve 500 litre de reziduel (uzun etkili) ilaç tedarik edildi. İlaçlama çalışmalarımız 80 mahallenin tamamında sabah 06.00 ile 10.00 ile akşam 18.00 ve 22.00 saatleri arasında haftada 2 kere olmak üzere ULV cihazlı 8 araç ve 17 kişilik personelle yapılacak. Ayrıca hayvancılık yapılan tüm mahalleler ve ilçe genelindeki bütün sulama kanalların da haftada 1 kez olmak üzere larva ilacıyla ilaçlanacak.”
Veteriner İşleri Müdürlüğü kontrolünde yürütülen ilaçlama çalışmaları hava şartlarına bağlı olmak kaydıyla Kasım ayına kadar Karatay’ın tamamında mücadele devam edecek.

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