Konya Havalimanında Nisan’da 43 bin 620 yolcuya hizmet verildi

Konya Havalimanında Nisan ayında 43 bin 620 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Konya Havalimanı’nın 2022 yılı Nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Nisan ayında Konya Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 38 bin 275 olurken, dış hat yolcu trafiği 5 bin 345 oldu. Toplamda 43 bin 620 yolcuya hizmet verildi. Nisan ayında, Konya Havalimanı’na iç hat inişkalkış yapan uçak trafiğinin 530 olduğu belirtilen açıklamada, “Dış hatlar uçak trafiği 56 olmak üzere, toplam uçak trafiği 586’ya ulaştı. Nisan ayında Konya Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 407 ton oldu” denildi.

Dört aylık (OcakNisan) dönemde ise Konya Havalimanı’nda yolcu trafiği 186 bin 69, uçak trafiği bin 957, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise bin 792 ton olarak gerçekleşti.

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