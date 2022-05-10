Konya'da okul servisleri çarpıştı:2'si ağır 14 yaralı

Konya'da iki okul servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9'u öğrenci 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Semih Sokak ile Dolunay Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 42 C 0811 ile 42 C 1282 plakalı öğrenci servisleri çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri, yaralanan 9'u öğrenci 14 kişiyi kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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