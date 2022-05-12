Su kovasına düşen 1.5 yaşındaki Abdülkerim boğuldu

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Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da su kovasına düşen Suriye uyruklu 1,5 yaşındaki Abdülkerim Al-hac, boğuldu.

Olay, saat 10.30 sıralarında Karatay ilçesinin Nakipoğlu Mahallesi'ne meydana geldi. Evin salonunda bir taraftan elindeki kurabiyeyi yiyip, bir taraftan da oynayan Abdülkerim Al-hac, dengesini kaybedip içinde su bulunan kovaya düştü. Bu sırada mutfakta bulunan Rime Al-Hamed, gürültüyü duyup salona geldiğinde oğlunun, kovaya düştüğünü gördü. Minik Abdulkerim'i kovadan çıkaran Rime AlHamed, nefes almadığını fark edince kucağına alarak, yakındaki Karatay Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi´ne götürdü. Doktorların müdahalesine rağmen Abdülkerim yaşamını yitirdi. Abdülkerim'in cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Al Hamed de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-05-12 14:45:12



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