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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay Belediyesi'nden 3 yeni emekli konağı

İHA

Karatay Belediyesi'nden 3 yeni emekli konağı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi; Orhangazi, Mengene ve Kalenderhane mahalle sakinlerinden gelen yoğun talep üzerine üç mahalleye de emekli konağı açtı. Söz konusu yeni projelerle ilçedeki emekli konağı sayısını yükselttiklerini belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Hemşehrilerimizin hayatına dokunan projeler üretmeye devam ediyoruz” dedi.
Karatay Belediyesi, fiziki belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra birçok sosyal projeyi de hayata geçirmeye devam ediyor. Karatay Belediyesi tarafından hizmete sunulan Karatay Emekli Konakları da, ilçenin dört bir yanında binlerce vatandaşa hizmet veriyor. Emekli konakları, bir yandan vatandaşların dinlenmesine imkan sunarken; Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen birçok kültürel gezi ve etkinlikler sayesinde de emeklilerin sosyalleşmelerine önemli katkı sağlanıyor. Karatay Belediyesi olarak ilçenin dört bir yanında vatandaşların rahatı, huzuru ve sosyalleşmesine destek olduklarını ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; bu çerçevede ilçeye 3 yeni emekli konağı daha kazandırdıklarını söyledi.

“Konaklar vatandaşlarımızın yaşamına önemli katkılar sunuyor”
Karatay Belediyesi Emekli Konaklarında emeklilerin rahat ve huzurlu bir ortamda dostlarıyla güzel vakit geçirdiklerini aktaran Başkan Hasan Kılca, “Binlerce emeklimiz bu hizmetimizden yararlanıyor. Hizmet güzel olunca diğer mahallelerimizden de bu yönde talepler geliyor. Hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda Orhangazi, Mengene ve Kalenderhane mahallelerimize de 3 yeni emekli konağı kazandırdık. Böylelikle ilçemizdeki emekli konağı sayımız yükseldi. Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan büyüklerimiz bizim için çok kıymetli. Emekli konaklarımızdan faydalanan vatandaşlarımıza yönelik sosyal, kültürel ve eğitime dönük birçok etkinlik yapıyoruz. Emeklilerimizin iyi ve kaliteli zaman geçirmelerini amaçlıyoruz. Yani hemşehrilerimizin hayatına dokunan projeler üretiyoruz. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de Karataylı hemşehrilerimiz için çok daha güzel projelerle vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. İlçemize kazandırdığımız 3 yeni emekli konağımızın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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