Kaya ıslahı çalışması ile Sille artık daha güvende

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaya ıslahı çalışması ile Sille artık daha güvende

İHA

Kaya ıslahı çalışması ile Sille artık daha güvende

Konya’nın Selçuklu İlçe Belediyesi “Sille Kaya Islahı Projesiyle” üzerinde farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan ve önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi olan Sille’yi daha güvenli bir hale getiriyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, silüeti bozmadan teknik usullere göre titizlikle yürütülen Sille Kaya Islahı Projesi’nin Türkiye’de Sümela Manastırı’ndan sonraki en şümullü çalışma olduğunu söyledi.
Sille’de proje çerçevesinde yapılan çalışmalarla düşme tehlikesi olan büyük hacimli kaya blokları temizlenerek hem mahalle sakinleri hem de ziyaretler için daha güvenli bir ortam oluşturuluyor. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, tarihi Sille Mahallesinde yürütülen “Kaya Islahı Projesi” hakkında basın mensuplarına yerinde bilgiler verdi.
“Sille bizim gözbebeğimiz”
Selçuklu Belediyesi’nin Sille’de bugüne kadar önemli işlere imza attığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Sillemiz için şimdi de kaya ıslahı çalışması yapıyoruz. Baraj Caddesi’nin üzerinde kalan yamaçlardayız. Burada ciddi manada bir kayalık alanımız var ve bu bölge uzun yıllardır afete maruz alan olarak belirlenmiş vaziyetteydi. Hemen Sille’nin üzerinde Baraj Caddesi’ndeki bölgede de buradaki kayalardan kaynaklı bir kaya düşme riski ile karşı karşıyaydık. Sadece Baraj Caddesi değil hemen Baraj Caddesi’nin aşağısında kalan evlerin bulunduğu bölge de aynı şekilde afete maruz alanın içindeydi. Burada AFAD ve diğer kurumların da yapması gereken çalışmalar var ama önceki yıllarda maalesef genel hayata etkisizlik kararı alınmış. Bu karar doğrultusunda da herhangi bir şekilde bu bölgede bir çalışma yapılmamış. Sadece sınır belirlenmiş ve sınır belirleme neticesinde Baraj Caddesi’nin de içinde bulunduğu bölgenin afete maruz alan olduğu tespit edilmiş ve o şekilde bırakılmış. Sille bizim gözbebeğimiz. 5000 yıllık tarihi olan bir alan. Böyle bir bölgede bu şekilde riskli bir alanın, afete maruz bir bölgenin de olmaması gerekiyor. Burada hem ciddi manada çalışmalar yapıyoruz, hem de çok yoğun insan sirkülasyonunun olduğu bir alan. Baraj Caddesi çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bu alan hem Sille’ye giriş için hem Sille Barajı’na ve Tatköy’e geçiş için kullanılan bir yol güzergahı. O yüzden buranın mutlaka afete maruz alandan çıkartılması gerekiyordu” dedi.

“Çalışmalar tamamlanınca hem Baraj Caddesi hem de Sille’nin üst bölgesi afete maruz alandan çıkartılmış olacak”
Kaya Islahı Projesinin süreçleriyle ilgili bilgiler de paylaşan Başkan Pekyatırmacı, “Bu alan için uzun yıllardır çalışıyoruz. Farklı etütler, projeler ve raporlamalar yapıldı. Ama en son çalışmayı 2019 yılında başlattık ve 2019 yılından itibaren bu bölgede bütün bölgenin 3 boyutlu fotoğrafları çıkartıldı. Bütün kayalar tek tek tespit edildi. Hepsi numaralandırıldı. Burada tehlike arz eden zaman içinde düşme ihtimali olan kayalar tespit edildi. Bunlarla ilgili çok teknik uzun raporlamalar yapıldıktan sonra bütün kurumlarla, AFAD ile Koruma Kurulumuzla, Büyükşehir Beledimiz ve KUDEP ile görüşmeler yapıldı ve bütün bu görüşmeler neticesinde de bir proje ortaya çıktı. 2021 yılında yaptığımız ihale ile birlikte projeyi uygulamaya başladık. Tabii proje çok şümullü. Bütün kayaların üzerindeki numara ve işaretlemelere göre kırılması gerekenler kırılıyor, indirilmesi gerekenler indiriliyor. Yerinde tespitlenmesi gerekenler yerinde tespit ediliyor. Bu işlemler yapılırken yine buradaki mevcut kayaların ileride olumsuz bir durum meydana getirmemesi için üst örtüleri oluşturuluyor. Önce ankajlar yapılıyor, ondan sonra güçlendirilmiş kombine ağ uygulaması ile kaplamaları yapılıyor. Tabii kayaların hepsini bertaraf etmemiz mümkün değil. Böyle bir hedefimiz de amacımız da yok. Çünkü bir taraftan da aslında buradaki kayalar Sille’nin de bir silüeti haline gelmiş durumda. Onu da muhafaza etmemiz gerekiyor. Bu manada en tehlikeli, en riskli olan kayaları tespit ediyoruz. Onları bertaraf ediyor, indiriyoruz. Onun dışındaki kayaları da muhafaza ediyoruz. Bu noktada çalışmalar devam ediyor. Sadece üst taraftaki çalışmalar değil, aynı zamanda alt tarafta da ilerleyen zamanda aşağıya düşebilecek olan kayaçların olumsuz etkisinin meydana gelmemesi için çelik bariyerler oluşturuyoruz. İki tane çelik bariyer oluşturulacak. En sonda Baraj Caddesi’nin üzerinde toprakarme duvar teşkil edilecek. Bu duvar da teşkil edildikten sonra artık hem Baraj Caddesi hem de Sille’nin üst bölgesi afete maruz alandan çıkartılmış olacak. Sümela Manastırı’ndaki ıslah çalışmalarından sonraki Türkiye’nin en şümullü çalışması olan Sille Kaya Islahı Çalışması 18 milyon TL’ye mal olacak” dedi.
Başkan Pekyatırmacı’nın açıklamalarının ardından kaya ıslahı çalışmalarını yürüten mühendisler tarafından basın mensuplarına teknik bilgiler verildi. Program bilgilendirme gezisi yapılan alanda güvenli kaya kırımı çalışmasının izlenmesi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özel öğrenci kınalı kuzuların temsili askerlik coşkusu
YEREL HABERLER Özel öğrenci kınalı kuzuların temsili askerlik ...
Konya Büyükşehir 278 okulda oyun alanları oluşturdu
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir 278 okulda oyun alanları oluşturdu
Karatay Belediyesi'nden 3 yeni emekli konağı
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi'nden 3 yeni emekli konağı
Su kovasına düşen 1.5 yaşındaki Abdülkerim boğuldu
YEREL HABERLER Su kovasına düşen 1.5 yaşındaki Abdülkerim boğuldu
DEAŞ'ın finans kaynağına operasyon
YEREL HABERLER DEAŞ'ın finans kaynağına operasyon
Kosova heyeti örnek KOP projelerini inceledi
YEREL HABERLER Kosova heyeti örnek KOP projelerini inceledi
Su dolu kovaya düşen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Su dolu kovaya düşen 1,5 yaşındaki bebek hayatını ...
Başkan Altay: "En ucuz ve en konforlu ulaşım Konya’da"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "En ucuz ve en konforlu ulaşım ...
13 TL´lik su faturası için öldürülen kiracının eşi: Yüzüstü yatıyordu, 'Hakkını helal et' dedi 
YEREL HABERLER 13 TL´lik su faturası için öldürülen kiracının eşi: ...
Sokak ortasında silahlı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Sokak ortasında silahlı kavga: 3 yaralı
Başkan Altay: “Tarım konusunda çok önemli işler yapıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Tarım konusunda çok önemli işler ...
Konya’da Engelliler Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Konya’da Engelliler Haftası etkinlikleri
Meram’ın cadde ve sokaklarında bahar temizliği
YEREL HABERLER Meram’ın cadde ve sokaklarında bahar temizliği
SÜ’de “Türkmeneli’den Anadolu’ya” programı düzenlendi
YEREL HABERLER SÜ’de “Türkmeneli’den Anadolu’ya” programı düzenlendi
Konya Büyükşehir LGS ve TYT öğrencilerine sınav tecrübesi kazandırıyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir LGS ve TYT öğrencilerine sınav ...
Çalıntı otomobille kaçan üniversiteli 100 kilometre sonra polise yakalandı Burdur’dan düz kontak yapılarak çalınan otomobil, Beyşehir’de polisin dur ihtarına uymadı, 100 kilometre sonra Konya girişinde polise yakalandı Yakalanan sürücü “Aracı çalmadım, bu şekilde aldım” diyerek kendini savundu
YEREL HABERLER Çalıntı otomobille kaçan üniversiteli 100 kilometre ...
Konya’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da trafik kazası: 1 yaralı
Aldattığını öne sürdüğü kocasına bıçakla saldırdı
YEREL HABERLER Aldattığını öne sürdüğü kocasına bıçakla saldırdı
14 kişinin yaralandığı okul servislerinin kazasına soruşturma
YEREL HABERLER 14 kişinin yaralandığı okul servislerinin kazasına ...
Konya Polisinden FETÖ'nün yeniden yapılanmasına operasyon: 24 gözaltı FETÖ üyeleri ve yakınları ile sokak, park gibi kalabalık ortamlarda buluşmalar yaparak döviz-para vermişler
YEREL HABERLER Konya Polisinden FETÖ'nün yeniden yapılanmasına ...
Konya'da iki okul servisi çarpıştı: 9'u öğrenci 14 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da iki okul servisi çarpıştı: 9'u öğrenci 14 ...
KTO Karataylı çocuk gelişimcilerden örnek yardım kampanyası
YEREL HABERLER KTO Karataylı çocuk gelişimcilerden örnek yardım ...
Konya'da okul servisleri çarpıştı:2'si ağır 14 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da okul servisleri çarpıştı:2'si ağır 14 yaralı
Başkan Oprukçu: “Layıkıyla hizmet etmeye devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Oprukçu: “Layıkıyla hizmet etmeye devam ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.