Özel öğrenci kınalı kuzuların temsili askerlik coşkusu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, özel öğrenciler temsili askerlik yapmanın coşkusunu yaşadı.

Beyşehir’deki Kamil Akkanat Özel Eğitim Uygulama Okulunda Engelliler Haftası kapsamında temsili askerlik töreni düzenlendi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen törende asker kıyafeti giyen 13 özel öğrenci, hep birlikte askerlik yemini etti, aileleri tarafından ellerine kınalar yakıldı. Programa katılan ilçe protokolü tarafından da temsili terhis belgeleri verilen özel öğrenciler, aileleriyle birlikte bol bol askerlik hatırası fotoğrafları çektirdi. Aileler, çocuklarıyla fotoğraf çekilirken, kına yakılırken ve yemin töreni esnasında duygusal anlar yaşadı, bazıları da gözyaşlarına hakim olamadı. Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan okul öğretmenlerinden Ahmet Keleş, temsili askerlik yemin törenine katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti. Askerlik mükellefiyetinin asker millet kavramının dünyadaki yegane örneğini teşkil eden bu hususun Türk milleti için bir onur meselesi olduğunu vurgulayan Keleş, “Kutsal askerlik görevini yerine getiren her birey bunun haklı gururunu ömür boyu taşımaktadır. Engelli öğrencilerimizin bu hak ve ödevlerini sembolik olarak yerine getirmek amacıyla bu günü tertiplemiş bulunmaktayız” dedi.

Okuldaki törenin sonrasında özel öğrenciler, kent merkezinde minibüs ve araçlarla düzenlenen asker konvoyuna da katıldı. Öğrenciler, şehirlerarası yolcu terminaline geldiklerinde ise çalan davul zurna eşliğinde aileleriyle birlikte oynadı, bazı öğrencileri aileleri havaya fırlatırken, peçeteler havada uçuştu. Özel öğrenciler daha sonra temsili olarak kışlalarına yolculuk için bindirildikleri otobüste “en büyük asker, bizim asker” sözleriyle asker ocağına uğurlandı. Yemin töreni ve temsili kışla uğurlamasının ardından özel öğrenciler okul bahçesinde düzenlenen asker eğlencesinde de doyasıya eğlendi.

Programa, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Kamil Akkanat Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Nejdet Ünaldı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Beyşehir Temsilcisi Mehmet Gümüşkan, Türkiye Harp Mululü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Ahmet Taşkın, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

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