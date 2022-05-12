Konya´da Uluslararası Katılımlı Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi düzenlendi 



Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) KONYA´da Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde Trakya Üniversitesi ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi iş birliğiyle Uluslararası Katılımlı Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi düzenlendi. Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın açılış konuşmasında, "Bir ülkenin milli güç unsurlarından birisi olan ekonomisinin sürdürülebilirlik ve verimlilik temelinde uluslararası rekabet gücüne sahip olması, o ülke vatandaşlarının refahı ve ülkenin siyasi bağımsızlığı bakımından hayati öneme haizdir. İki komşumuz arasında başlayan ve devam eden savaş döneminde Rusya´ya uygulanan uluslararası yaptırımlar ve finansal işlemlere yönelik kısıtlamalar sonucunda kripto teknolojilerinin ve blok zincir teknolojilerinin barındıran alternatif ödeme yöntemleriyle tanışmış olduk. Koronavirüs döneminde online ticaret hızlı biçimde, geleneksel satış yöntemlerinin yerini alırken, büyük verinin etkin kullanımı pandemi koşullarında hızlı ve isabetli karar almamızı kolaylaştırdı" dedi. Konya´da bir otelde düzenlenen Uluslararası Katılımlı Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi´ne (IERFM) Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. `KONGREDEN BEKLENTİMİZ ÇOK BÜYÜK´ Kongreye telekonferans yöntemiyle katılan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, "Ülkemizin güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu süreçte reel sektörümüzün artan üretim kapasitesi, yakaladığımız büyümenin lokomotifini oluştururken, tesis ettiğimiz finansal istikrar bu gelişmeyi de destekler özellikte. Bizler de kamu otoritesi olarak, özel sektörümüzün önünü açacak politikaları, zamanında hayata geçirerek finansal istikrarı korumak için gerekli adımları atıyor, gerekli çabaları gösteriyoruz. Bu kapsamda, iş ve yatırım ortamının birleştirilmesine yönelik olarak önemli aşamalar kaydettik. Tüm bu adımlarımız özel sektör önceliğinde büyüme politikalarımıza katkılar sağlayacaktır. Önümüzdeki dönemde de bu yapıcı ve destekleyici tutumu korumaya devam edip, sürdürülebilir bir büyümeye en iyi finansal istikrar şartları dahilinde gerçekleştirmek için elimizdeki tüm çabayı ortaya koyacağız. Türkiye´nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat koluyla, dünyanın önde gelen ekonomik gelişmiş ekonomilerinden biri haline gelmesini hedeflediğimiz bu dönemde, bu kongre faaliyetinden beklentimizin çok büyük olduğunu da belirtmek isterim. Bu organizasyonla, ülkemizi daha ileriye taşıyacak verimli bir tartışma ortamının sağlanacağını düşünüyoruz." dedi. `ANA TEMAMIZ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK´ Kongrenin sürdürülebilir ekonomi, yeşil ekonomi ve yeşil pazarlama temasında olduğunu ifade eden Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Müdürü Doç Dr. Mehmet Altuntaş, "Geçtiğimiz 2 yıl pandemi etkisiyle kongremizi uzaktan yapma kararı aldık. Finans medyasını, akademisyenleri, özellikle piyasa profesyonellerini bir araya getirerek hem akademiyi hem uygulamayı bir araya getirerek hibrit bir platform oluşturarak kongremizi Konya'da yapma kararı aldık. Bu yıl kongremizin ev sahipliğini Nişantaş Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirdik. Kongremize Halk Yatırım, Borsa İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası gibi kamu otoriteleri de destek vererek, interaktif bir şekilde gerçekleştirme kararı aldık. Sabah Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımızın konuşmasının ardından bir piyasa oturumu gerçekleştiriyoruz. Burada bir finans medyası ayağı, akademi ayağı, bir de finans profesyonelleri, piyasa temsilcilerinin olduğu bir yapı oluşturarak bir açılış oturumu gerçekleştirdik. 85 farklı üniversiteden yaklaşık 150 katılımcının olduğu bir kongre. Hem ulusal hem de uluslararası katılımın olduğu bir kongreye ev sahipliği yapıyoruz. Bizim için burada en önemli olan konu kongremizin 7´ncisini nerede yapacağız? Yurt içinde mi yapacağız? Yurt dışında mı yapacağız? Hangi üniversiteyle iş birliğinde yapacağız? Biz şu an bunu bitirdik, tamamladık, kongremiz süreci de devam edecek. Misafirlerimizden beklediğimiz tek cevap 2023 yılında kongremizi nerede yapacağımız. Finansal sürdürülebilirlik, yeşil ekonomi, yeşil pazarlama, sürülebilir temasından yola çıkarak biraz enerji ekonomisi bir tarafta teori, bir tarafta uygulama olacak şekilde hem finans tarafını hem reel sektörü bir araya alacak şekilde intersiner bir yapıya kavuşturduk. Ama ana temamız sürdürülebilirlik. Bu finansal anlamda sürdürülebilirlik, bu reel piyasa alanında sektörel sürdürülebilirlik, enerji sürdürülebilirliği, bu sosyal sürdürülebilirlik, biraz büyüme ve kalkınma arasındaki sürdürülebilirlik geçişi alacak ana temayı belirleyerek farklı oturumlarda; sağlık ekonomisi, havacılık ekonomisi, mikro endüstriler, makro endüstriler, piyasa ekonomileri. Çok farklı şekilde pazarlama, finans, yönetim organizasyon gibi farklı farklı oturumlarımız var. Bu oturumlarda birlikte 125 bildiri alacağız. 125 bildiri, üç farklı salonda gerçekleştireceğiz" dedi. `RUSYA´YA UYGULANAN FİNANSAL KISITLAMALAR SONUCUNDA KRİPTO TEKNOLOJİLERİYLE TANIŞTIK´ Kongrenin açılışında konuşan Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ise şunları söyledi: "Bir ülkenin milli güç unsurlarından birisi olan ekonomisinin sürdürülebilirlik ve verimlilik temelinde uluslararası rekabet gücüne sahip olması, o ülke vatandaşlarının refahı ve ülkenin siyasi bağımsızlığı bakımından hayati öneme haizdir. Son çeyrek yüzyılda hız kazanan küreselleşme süreci ve dijitalleşme süreçleri, ekonomik ve finansal piyasalarla ilgili dijital veri hacmindeki inanılmaz artış, büyük veri analizi, yapay zeka kullanımı ve bulut bileşim çözümlerinde birlikte getirmiş bulunuyor. Ülkelerin ekonomik göstergelerinin iyileştirilmesi ve küresel rekabete sahip olması konusunda inovasyon ve üniversite sanayi iş birliği önemli rol oynamaya başladı. İki komşumuz arasında başlayan ve devam eden savaş döneminde Rusya´ya uygulanan uluslararası yaptırımlar ve finansal işlemlere yönelik kısıtlamalar sonucunda kripto teknolojilerinin ve blok zincir teknolojilerinin barındıran alternatif ödeme yöntemleriyle tanışmış olduk. Koronavirüs döneminde online ticaret hızlı biçimde, geleneksel satış yöntemlerinin yerini alırken, büyük verinin etkin kullanımı pandemi koşullarında hızlı ve isabetli karar almamızı kolaylaştırdı. Bireylerin, ekonomi ve finansal konularda alacakları kararlarda çoğu zaman gerçekçi davranmadıkları ve bu kararları alırken, duygularından bağımsız olmadıkları gözlemlenmektedir. Bu kapsamda olmak üzere yatırımcıların iktisadi karar alma süreçleri, yatırım eğilimleri, tüketim ve tasarruf tercihleri gibi davranışlarında, disiplinlerarası bir yapıya sahip olan yeni bir kavram daha hayatımızda yerini almış durumda. Bu kavramın adı, saha çalışmalarının, laboratuvar ve deney süreçlerinin sinir bilim ve manyetik rezonans görüntüleme yöntemlerini içinde bulunduran nöroekonomidir. Bu tespitler ışığında denilebilir ki; büyük düşünür hazreti Mevlana´nın `dün dünde kaldı cancağazım, bugün yeni şeyler söylemek lazım´ özdeyişinde olduğu gibi, ekonomi ve sağlıklı ekonomik büyümenin lokomotifi olan finansal alanlarda dünya yeni şeyler söylüyor. Dijital ekonomi, değişim ve dönüşümünü sürdürüyor." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Konya

2022-05-12 16:33:00



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