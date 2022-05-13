Kamyonla iş makinesi taşırken mahalleyi internetsiz bıraktı

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Konya’nın Kulu ilçesinde kamyonla iş makinesi taşıyan sürücünün dikkatsizliği, telekom tellerinin kopmasına ve mahallenin telefon hattı ile internetinin kesilmesine sebep oldu.

Olay, Kemaliye Mahallesi İsmail Efendi Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 68 ET 778 plakalı iş makinesi taşıyan kamyon, seyir halindeyken telekom tellerinin olduğu yerden geçtiği esnada teller iş makinesine takıldı. Teller koparken, tellerin bağlı olduğu iki adet ağaç direk de kırıldı. Olayın ardından mahallede telefon ve internet kesintisi yaşandı. Mahalleli yaşanan olayı ve kamyonu polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra kamyonu tespit ederek sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

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