SÜ öğrencileri, ‘Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi’ düzenledi

Selçuk Üniversitesi Avicenna Bilim Topluluğu tarafından düzenlenen 5.Ulusal 2.Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi başladı. Konusu, “Acil ve Tıp Afet Yönetimi” olarak belirlenen kongrenin açılışına, Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy da katıldı.

Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirilen 5.Ulusal 2.Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi’nde Kongre Başkanı Kübra Kocabay ve Avicenna Bilim Topluluğu Başkanı Mevlüt Örs’ün ardından kürsüye gelen Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve kongrenin akademik danışmanı Prof. Dr. İlhan Çiftci, “Öğrenci arkadaşlarımız, pandemi sürecinin vermiş olduğu hasarları tamir edebilmek için üstün gayret gösterdi. Uluslararası bir kongreyi yüz yüze olarak hazırladılar. Milli ve manevi değerlerimize, ülkemize faydalı olmak için çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Avicenna Bilim Topluluğu olarak bilimi, en uzak köşelerde dahi olsa almamız gerektiği bilinciyle hareket ediyoruz. Gayretlerimizi hep bu yönde harcıyoruz” dedi.



“Her zaman öğrencilerimizin yanındayız”

Kongreye, Türkiye’nin dört bir yanından öğrencilerin katıldığını belirten Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selvi de “Öğrencilerimizin öncelikli olduğu yönetimde çalışmaktan mutlu ve huzurluyuz. Standart hekimlik hizmetlerine sahip olmak artık yeterli değil. Sosyal beceriler, anahtar beceriler olarak nitelendiriliyor. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak öğrenci kulüplerimizle birlikte hekimliğin dışında, standart eğitimin dışında sosyal becerilerin de gelişmesi için her zaman öğrencilerimizin yanındayız” diye konuştu.



“Toplumdan kopuk çalışmalar karşılık bulmuyor”

Akademisyenlerin, bilimsel çalışmalarını toplumla birleştirmesi gerektiğine vurgu yapan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ise “Toplumdan kopuk çalışmalar karşılık bulmuyor. Bilim insanları, toplumsal değerlerin daha iyi yerlerde tutulması ve sorunların çözümü için çalışmalı. Selçuk Üniversitesi'nin, Anadolu’nun göbeğinde bir bilim üssü, bilimin üretim merkezi haline dönüşmesini istiyoruz. Kendi değerlerinden uzaklaşan bir bilimden yana değiliz. Milli ve manevi değerlere sahip gençler yetiştiren bir üniversiteyiz. Anadolu mayasının çalındığı bu topraklarda bu mayayı bir arada tutan değerler, bizim en önemli değerlerimizdir. Bunları yaşatmak için uğraşıyoruz. Geleceğin bilim insanlarının bu yöndeki hassasiyetlerini gördükçe Selçuk Üniversitesi'ne hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz ve bizden sonra gelecek nesillerin sağlam yetiştiğini görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.



“Öğrencilerimiz, bizlerin gururu”

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Hüsniye Erdoğan da “2 buçuk yıldır pandemi gibi omuzlarımıza ağır bir yük yükleyen problemi yaşadık. Bu süreçte hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Sağlık çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyorum. Öğrencilerimiz, bizlerin gururu. Bu yaşta ulusal ve uluslararası bir kongre düzenlediğiniz için sizleri tebrik ediyorum. Bu kongreler, gelecekte sizlere farklı kapılar açacak” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından oturum moderatörlüğünü Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Çiftci’nin yaptığı kongreye geçildi. Türk Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık da kongreye görüntülü bağlanarak Kızılay’ın pandemi sürecinde yürüttüğü çalışmaları anlattı. Kongre, 15 Mayıs’ta sona erecek.

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