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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da forklift ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İHA

Konya’da forklift ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde forklift ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu Belediyesi tarafından Yeşilyurt Mahallesinde cadde ve sokaklara kilitli taş döşemesi yapıldığı sırada iş makinesi forklift ile mahalle muhtarı Ali Kümür’ün kullandığı 42 AHY 472 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ali Kümür, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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