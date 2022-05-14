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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TGK 24. Başkanlar Kurulu Konya’da yapıldı

İHA

TGK 24. Başkanlar Kurulu Konya’da yapıldı

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) 24. Başkanlar Kurulu Toplantısı Konya’da gerçekleştirildi.
Basının sorunlarının tartışıldığı TGK 24. Başkanlar Kurulu Toplantısı Konya’da bir otelde yapıldı. 9 gazeteciler federasyonu ve 86 gazeteciler cemiyetinin başkan ve temsilcilerinin bulunduğu toplantıya Konya Valisi Vahdettin Özkan, TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı ve Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir de katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, “Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun kuruluşundan bu tarafa, Konya olarak çok ciddi katkılar sağladık. Biz de Genel Başkanımız Nuri Kolaylı ile birlikte teşkilatlarımızın kurulmasında ve bu yapının büyümesinde Konya olarak elimizden gelen gayreti gösterdik. Bugün de 24. Başkanlar Kurulu Toplantısını Konya’da yapmaktan çok mutluyuz. Ben bütün meslektaşlarımızın bu Konya programından hem Konya’yı tanıma açısından hem de bugün sorunlarımızın konuşulacağı ve dertlerimizin tartışılacağı toplantı açısından faydalı olacağı kanaatindeyim” dedi.
24. Başkanlar Kurulu Toplantısında Konya’da buluşmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı da, “Burada mesleğimizin sorunları ve dayanışma için bir arada bulunuyoruz. Mesleğimizin çok fazla sorunu var. Bizim acil olarak bir meslek yasamıza ihtiyacımız var. Yoldan geçen herhangi biri, hiçbir eğitimi olmadan eline bir cep telefonu verilerek gönderildiğinde ‘ben gazeteciyim’ diyebiliyor, gazeteci kimliği kazanabiliyor. Bunun düzene girmesi için bir çalışma yapıyoruz. Meslek yasasının hazırlanması için bir kıvılcım yaktık. İnternet yasası sorunumuz var. Aylardır meclise geldi, gelecek deniliyor ancak henüz gelmedi. Basın kartı ve yıpranma hakkı konusunda sorunlarımız var. Basın İlan Kurumu’yla ilgili ve basın ilanlarıyla ilgili sorunlarımız var. Anadolu’daki gazetelerin en önemli can damarlarından biri olan basın ilan konusu, çok kanayan yara. Bunu da Basın İlan Kurulu’nda görev alan sevgili meslektaşlarımla birlikte burada tüm detaylarıyla tartışacağız, arkadaşlarımızın sorularını yanıtlayacağız. Yarın da sonuç bildirgesiyle Türkiye kamuoyuna tartışmalarımızı duyuracağız” şeklinde konuştu.
Böylesine nitelikli bir toplantının Konya’da icra ediliyor olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu söyleyen Konya Valisi Vahdettin Özkan ise “Aslında çok dinamik bir süreç; algılar değişiyor, toplum değişiyor, beklentiler değişiyor. Hal böyle olunca sosyolojik olarak toplumun bütün kurumları insanların ve toplumların ihtiyaçlarına göre bir refleks hissediyor. Tabiatıyla tek bir alanı değil, multidisipliner bütün alanlarla, bütün sektörlerle insanlarla alakadar olan basın gibi bir kurumun hem organizasyonu hem meslek kuruluşları hem muhtevası hem basına ilişkin toplumsal beklentiler de çok dinamik bir süreçle muhatap. Bu hep böyle olmuştur, tartışılmıştır. Bugün de böyle, yarın da böyle olacak. Esas olan toplum olarak, meslek mensupları olarak hep beraber bu dinamizm içinde meslek kuruluşlarının misyonu ne olmalı? Basının misyonu nedir? Bu tartışmalar içinde kamu yararını esas alarak, toplumsal menfaatleri gözeterek daha kurumsal bir yapıya büründürülmesi önemli. Bu yönüyle de böylesine güzel bir netice verecek bu toplantının da burada olması ilimiz açısından da bir zenginlik” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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