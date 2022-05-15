Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 3 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)

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'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Konyaspor, Hatayspor’u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 31’lik üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada rakipten çaldığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cikalleshi’nin şutunda top yan ağlarda kaldı.

72. dakikada Skubic’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Ahmed Hassan kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

73. dakikada Hadziahmetovic’in pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Michalak, dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 21

78. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ahmed Hassan’ın şutunda top üst direkten tekrar oyun alanına döndü.

80. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Bertuğ’nun şutu az farkla üstten dışarı gitti.

87. dakikada Soner’in sağ kanattan kale önüne gönderdiği topa Ahmed Hassan dokundu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 31

90+3. dakikada savunmanın hatasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Muhammed’in şutunda top az farkla üstten auta çıktı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Ekrem Kan xx, Süleyman Özay xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Musa xx (Uğurcan dk. 79 ?), Abdülkerim xxx, Guilherme xxx, Oğulcan xx (Soner dk. 79 ?), Hadziahmetovic xx, Michalak xx, Çekiçi xx (Rahmanovic dk. 79 ?), Bytyqi xx (Amilton dk. 88 ?), Cikalleshi xx (Ahmed Hassan dk. 70 xxx)

Yedekler: Erten, Anicic, Barış, Alberk, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Hatayspor: Munir xx, Sadık xx, Fatih xx, Burak xx, Emre xx, Boudjemaa xx (Muhammed dk. 76 xx), Benzia xx (Onur dk. 46 xx), Lobjanidze xx (Kahraba dk. 82 ?), El Kaabi xx, SaintLouis xx, Diouf xx (Bertuğ dk. 62 xx)

Yedekler: Abdullah, Yavuz, Burak, Selimcan, Eren, Engin

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Bytyqi (dk. 6), Michalak (dk. 73), Ahmed Hassan (dk. 87) (Konyaspor), El Kaabi (dk. 16 pen.) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Musa (Konyaspor), Fatih, Diouf (Hatayspor)

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