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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 3 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)

İHA

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 3 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Konyaspor, Hatayspor’u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 31’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada rakipten çaldığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cikalleshi’nin şutunda top yan ağlarda kaldı.
72. dakikada Skubic’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Ahmed Hassan kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
73. dakikada Hadziahmetovic’in pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Michalak, dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 21
78. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ahmed Hassan’ın şutunda top üst direkten tekrar oyun alanına döndü.
80. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Bertuğ’nun şutu az farkla üstten dışarı gitti.
87. dakikada Soner’in sağ kanattan kale önüne gönderdiği topa Ahmed Hassan dokundu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 31
90+3. dakikada savunmanın hatasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Muhammed’in şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Ekrem Kan xx, Süleyman Özay xx
Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Musa xx (Uğurcan dk. 79 ?), Abdülkerim xxx, Guilherme xxx, Oğulcan xx (Soner dk. 79 ?), Hadziahmetovic xx, Michalak xx, Çekiçi xx (Rahmanovic dk. 79 ?), Bytyqi xx (Amilton dk. 88 ?), Cikalleshi xx (Ahmed Hassan dk. 70 xxx)
Yedekler: Erten, Anicic, Barış, Alberk, Ekrem
Teknik Direktör: İlhan Palut
Hatayspor: Munir xx, Sadık xx, Fatih xx, Burak xx, Emre xx, Boudjemaa xx (Muhammed dk. 76 xx), Benzia xx (Onur dk. 46 xx), Lobjanidze xx (Kahraba dk. 82 ?), El Kaabi xx, SaintLouis xx, Diouf xx (Bertuğ dk. 62 xx)
Yedekler: Abdullah, Yavuz, Burak, Selimcan, Eren, Engin
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Bytyqi (dk. 6), Michalak (dk. 73), Ahmed Hassan (dk. 87) (Konyaspor), El Kaabi (dk. 16 pen.) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Musa (Konyaspor), Fatih, Diouf (Hatayspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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