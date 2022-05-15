İttifak Holding Konyaspor- Atakaş Hatayspor maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İttifak Holding Konyaspor- Atakaş Hatayspor maçının ardından

DHA

İttifak Holding Konyaspor- Atakaş Hatayspor maçının ardından


İsmail AKKAYA Hasan DÖNMEZ / KONYA,(DHA)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 37'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor, iç sahadaki son maçında Atakaş Hatayspor 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Aldıkları 3 puanla UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmayı garantilediklerini hatırlatan İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Bizim için genel manada çok iyi geçen bir sezon vardı. Ama Hatayspor maçı öncesi hala bu kadar iyi geçirdiğimiz bir sezonda bile Avrupa'ya gitmeyi matematiksel olarak garantileyememiştik. 3'üncülüğü zaten istiyorduk. Tabii Fenerbahçe 2'ncilik yarışında avantajlı. Bunun için burada kazanmamız gerekiyordu. Çok iyi başladığımız ve başından sonra hakim bir şekilde götürdüğümüz, tempolu, istekli oynadığımız ve bana göre kazanmamız gereken bir maçı güzel bir skorla kazandık. Giresun'dan gelen haberle de ligi şu an itibariyle 3'üncü bitirmeyi garantiledik. Bu da aynı zamanda da Avrupa'ya katılımında garanti olması anlamına geliyor. Bugün güzel bir gündü. Taraftarımızın bizi karşılaması, taraftarımızın maç içindeki bize olan desteği, oyuncularımızın coşkusu ve bugün hem sıralamamızı olabilecek en iyi yere getirdik" ifadelerini kullandı.
"SKUBİC, KALİTELİ BİR SPORCU"
Palut, 7 sezondur yeşil-beyazlı formayı giyen ve futbolu bırakma kararı alan Skubic ile ilgili ise şöyle konuştu:
"Hem Avrupa'yı garantiledik hem de zaten biliyorsunuz Skubic özelinde bir şekilde buruk bir veda yakışmayacaktı. Oyuncu arkadaşları da buna izin vermediler ve maçı sonuna kadar kovaladılar. Takımımı hem bugünkü maç için hem de bütün sezon için canı gönülden tebrik ediyorum. Skubic'in uzun süredir Konyaspor'a çok büyük hizmetleri oldu. Çok kaliteli, disiplinli ve karakterli bir sporcu olmasının yanında çok kaliteli de bir aile babası. Onunla çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Ondan çok şey öğrenmişimdir. İnşallah bizim de ona katkılarımız olmuştur. İnşallah onun ve ailesi için her şey çok güzel olur. Her şey tahmin ettiği, planladığı gibi olur. Şu an da Konyaspor'un teknik direktörü olarak bu camia için göstermiş olduğu hizmetlerden, fedakarlıklardan dolayı sizin huzurunuzda da ona teşekkür etmek istiyorum."
"BİR YERLERE GELMEK İÇİN HERHANGİ BİR CAMİAYI BASAMAK OLARAK KULLANMADIM"
Teknik direktörlük kariyeriyle ilgili gelen bir soruya da cevap veren Palut, "Samimi olmam gerekirse, gerçekten çok güzel bir sezon geçirdiğimizin farkındaydım. Bu takımla, evet bilmiyorum şampiyonluk olur muydu? Gerçekten Trabzonspor'u buradan tebrik etmek istiyorum. Çok o potaya giremedik açıkçası. Ona izin vermediler. Biz de tabii ki hatalar yaptık. Ama 2'nci olabilir miydik, evet, olabilirdik. Bizim hatalarımız, Fenerbahçe'nin yükselen form grafiği. Şimdi kendi adıma böyle bir sezonu, eli boş bir şekilde bitirmenin korkusunu ve gerginliğini yaşamadım desem, yalan söylemiş olurum. Çünkü insan, zaten çok emek vermediğiniz bir şeyi kaybetmekten korkmazsınız. Zaten sizin için çok önemli değil. Yeniden başlarsınız; ama bu öyle bir yoldu ki, Konyaspor'a geldiğim günden beri devam eden ve benim için çok değerliydi. Daha iyisini de yapabileceğimizi parantez içerisinde bir kenara bırakarak, beni ziyadesiyle mutlu etti. Kendi adıma İlhan Palut olarak hiç düşünmedim. Hep takım olarak düşündüm. Hep Konyaspor camiası olarak düşündüm; ama ben bir yerlere gelmek için herhangi bir camiayı basamak olarak kullanmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Şu an da sadece Konyaspor'un başarısına konsantre olmuş durumdayım.  Ama her şeyi, ekibimizle berabere güzel yaptık. Gün gelir bu başarı, başka şekillerde takdire layık görülürse, tabii ki biz de kendimiz için, ailemiz için ne gerekiyorsa, onu yaparız. Şöyle bir telaşımı yok; Başarılı oldum da bunu kullanayım da bunu işte bir kariyere çevireyim ya da bir maddiyata çevireyim. En ufak böyle bir telaşım, kuşkum yok. Sadece çok çalışmaya devam etmek istiyorum. Çok çalışmak istiyorum. Olduğum camiayı, aldığım yerden daha yukarılarda bırakmak istiyorum. Ondan sonra nasip bakalım, neler göreceğiz. Ancak şunu söyleyebilirim. En yüksek yer neresiyse, orası için de kendime güveniyorum" ifadelerini kullandı. 
ÖMER ERDOĞAN: KONYASPOR'U TEBRİK EDİYORUM
Basın toplantısında konuşmasını kısa tutan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Bugün çok kısa tutacağım. Kusuruma bakmayın. Konyaspor'u tebrik ediyorum. Oyuncularıma da verdikleri mücadele için teşekkür ediyorum" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
İlhan Palut'un açıklamaları
Ömer Erdoğan'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYAHasan DÖNMEZ
2022-05-15 22:28:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ömer Erdoğan: "Konyaspor’u tebrik ediyorum"
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan: "Konyaspor’u tebrik ediyorum"
İttifak Holding Konyaspor - Atakaş Hatayspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Atakaş Hatayspor (EK ...
İttifak Holding Konyaspor- Atakaş Hatayspor: 3-1
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor- Atakaş Hatayspor: 3-1
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 3 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 3 - Hatayspor: 1 (Maç ...
İttifak Holding Konyaspor - Atakaş Hatayspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Atakaş Hatayspor (EK ...
İttifak Holding Konyaspor - Atakaş Hatayspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Atakaş Hatayspor ...
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Hatayspor: 1 (İlk ...
Konya’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Skubic, Konyaspor formasıyla 254. maçında
YEREL HABERLER Skubic, Konyaspor formasıyla 254. maçında
Konya’da yarı maraton coşkusu
YEREL HABERLER Konya’da yarı maraton coşkusu
Ereğli'de yaklaşık 250 kişi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Ereğli'de yaklaşık 250 kişi hastanelik oldu
İndiği kuyuda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER İndiği kuyuda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
Konya'da yağmur duası yapıldı
YEREL HABERLER Konya'da yağmur duası yapıldı
Ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Konya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Yağmur duasına giderlerken otomobil takla attı; 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Yağmur duasına giderlerken otomobil takla attı; 1 ...
Başkan Kavuş’tan yeni kooperatif müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Kavuş’tan yeni kooperatif müjdesi
Meram Belediyespor’dan kick boksta dünya şampiyonluğu
YEREL HABERLER Meram Belediyespor’dan kick boksta dünya şampiyonluğu
Selçuklu Belediyesi’nden emlak vergisi uyarısı
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi’nden emlak vergisi uyarısı
Konya'da yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı
YEREL HABERLER Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı
Beyşehir’de bahar şenlikleri
YEREL HABERLER Beyşehir’de bahar şenlikleri
Akşener'den Ermenek'te esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Akşener'den Ermenek'te esnaf ziyareti
O koca psikiyatri kliniğinde tedaviye alındı
YEREL HABERLER O koca psikiyatri kliniğinde tedaviye alındı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.