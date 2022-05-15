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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlhan Palut: “Sıralamamızı olabilecek en iyi yere getirdik”

İHA

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Hatayspor karşısında güzel bir skorla galip geldiklerini belirterek, güzel bir gün olduğunu ve ligdeki sıralamalarını olabilecek en iyi yere getirdiklerini söyledi.

İlhan Palut: “Sıralamamızı olabilecek en iyi yere getirdik”

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Hatayspor karşısında güzel bir skorla galip geldiklerini belirterek, güzel bir gün olduğunu ve ligdeki sıralamalarını olabilecek en iyi yere getirdiklerini söyledi.
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında iç sahada Hatayspor’u 31 mağlup ettikleri maça ilişkin açıklamalarda bulundu. Üçüncülüğü zaten istediklerini ve Fenerbahçe’nin ikincilik yarışında avantajlı olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan İlhan Palut, “Bunun için burada kazanmamız gerekiyordu. Çok iyi başladığımız ve başından sonuna hakim bir şekilde götürdüğümüz, tempolu, istekli ve bana göre kazanmamız gereken bir maçı güzel bir skorla kazandık. Giresun'dan gelen haberle de ligi şu an itibariyle üçüncü bitirmeyi garantiledik. Bu da aynı zamanda Avrupa'ya katılımın da garanti olması anlamına geliyor. Bugün güzel bir gündü, sıralamamızı olabilecek en iyi yere getirdik. Hem Avrupa'yı garantiledik hem de zaten biliyorsunuz Skubic özelinde bir şekilde buruk bir veda yakışmayacaktı. Oyuncu arkadaşları da buna izin vermediler ve maçı sonuna kadar kovaladılar. Takımımı hem bugünkü maç için hem de bütün sezon için canı gönülden tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“Skubic'in Konyaspor'a çok büyük hizmetleri oldu”
Sezon sonu emekliye ayrılacak olan Nejc Skubic hakkında konuşan Palut, “Skubic'in uzun süredir Konyaspor'a çok büyük hizmetleri oldu. Çok kaliteli, disiplinli ve karakterli bir sporcu olmasının yanında çok kaliteli de bir aile babası. Onunla çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Ondan çok şey öğrenmişimdir. İnşallah bizim de ona katkılarımız olmuştur. İnşallah onun ve ailesi için her şey çok güzel olur. Her şey tahmin ettiği, planladığı gibi olur. Şu anda Konyaspor'un teknik direktörü olarak bu camia için göstermiş olduğu hizmetlerden fedakarlıklardan dolayı da ona teşekkür etmek istiyorum” açıklamasını yaptı.

"Sadece çok çalışmaya devam etmek istiyorum"
Bir basın mensubunun teknik direktörlük kariyerinde ilk defa Avrupa başarısı göstermesiyle ilgili soru üzerine ise Palut, “Samimi olmam gerekirse, gerçekten çok güzel bir sezon geçirdiğimizin farkındaydım. Bu takımla şampiyonluk olur muydu? Gerçekten Trabzonspor'u tebrik etmek istiyorum. Çok o potaya giremedik açıkçası. Ona izin vermediler. Biz de tabii ki hatalar yaptık. Ama 2'nci olabilir miydik? Evet, olabilirdik. Şimdi kendi adıma böyle bir sezonu eli boş bir şekilde bitirmenin korkusunu ve gerginliğini yaşamadım desem, yalan söylemiş olurum. Zaten çok emek vermediğiniz bir şeyi kaybetmekten korkmazsınız. Kendi adıma hiç düşünmedim. Hep takım olarak düşündüm. Hep Konyaspor camiası olarak düşündüm ama ben bir yerlere gelmek için herhangi bir camiayı basamak olarak kullanmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Şu an da sadece Konyaspor'un başarısına konsantre olmuş durumdayım. Ama her şeyi, işinizi güzel yaptığımız zaman ekibimizle beraber. Şöyle bir telaşımı yok; ‘Başarılı oldum da, bunu kullanayım da, bunu bir kariyere çevireyim ya da bir maddiyata çevireyim’ en ufak böyle bir telaşım, kuşkum yok. Sadece çok çalışmaya devam etmek istiyorum. Çok çalışmak istiyorum. Olduğum camiayı, aldığım yerden daha yukarılarda bırakmak istiyorum. Ondan sonra nasip bakalım, neler göreceğiz? Ama şunu söyleyebilirim: En yüksek yer neresiyse, orası için de kendime güveniyorum” ifadelerini kullandı.

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