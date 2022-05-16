İneklerini aradığı arazide yaralı bulundu, hastanede öldü 

Mehmet YILMAZ/ KONYA, (DHA)KONYA´nın Kulu ilçesinde, araziden dönmeyen ineklerini aramaya çıkan Ahmet Ateş (54), yakınları tarafından arazide kanlar içinde bulundu. Hastaneye kaldırılan Ateş, kurtarılamadı. Ateş´in boğa saldırısına uğradığı öne sürülürken, savcı talimatıyla arazide bulunan boğadan da örnekler alındı.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Kulu´ya 27 kilometre uzaklıktaki Burunağıl Mahallesi´nde meydana geldi. Araziden gelmeyen ineklerini aramaya çıkan Ahmet Ateş´in dönmediğini fark eden yakınları, cep telefonundan ulaşmaya çalıştı. Telefonunu açmayan Ateş´i aramaya çıkan yakınları, mahalle dışında boş arazide kanlar içinde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan yakınları, otomobile aldıkları Ateş´i hastane yolunda karşılaştıkları ambulansa teslim etti. Kulu Devlet Hastanesi´ne götürülen Ateş, kurtarılamadı. Boğa saldırısına uğradığı ihtimali üzerinde durulurken, Ateş´in hareketsiz yattığı arazide etrafında bulunan boğadan savcının talimatıyla örnekler alındı. Ön otopsisi Kulu Devlet Hastanesi´nde yapılan Ahmet Ateş´in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Anakara Adli Tıp Merkezi'ne gönderildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Kulu Mehmet YILMAZ
2022-05-16 11:47:54
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