Hasta ve yaşlı hizmetleri eğitimi gören lise öğrencileri Portekiz’de staj yapıyor

Konya’nın Hüyük ilçesine bağlı Kıreli Mahallesi’nde bulunan Kıreli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde hasta ve yaşlı hizmetleri alanında öğrenim gören öğrenciler yürütülen bir projeyle Portekiz’de staj yapmaya başladı.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2019 yılında kabul edilen Avrupa Birliği (AB) projesine dahil olan Kıreli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan hasta ve yaşlı hizmetleri alanı öğrencileri, “Geriatrik dönemde hasta bakımı” adlı projenin ilk hareketliliği çerçevesinde Portekiz’e giderken Barcelos kentindeki ‘Centro Social da Parquia de Arcozelo’ adlı hasta bakım evinde staj yapmaya başladı. Ülkede iki hafta boyunca devam edecek olan staj programına Kıreli Mahallesi'nden 5 Türk öğrenci katılıyor. Proje Koordinatörü ve Okul Müdür Yardımcısı Hatice Ertek, Erasmus+Mesleki Eğitim Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanı öğrencilerinin mesleki bilgi ve deneyimlerini geliştirebilmek için Portekiz’e gittiğini belirterek, “Bu projeye dahil olmalarından dolayı çok heyecanlı ve mutlular. İnşallah herhangi bir sıkıntı yaşamadan başarılı bir staj dönemi geçirerek ülkemize dönmeyi hedefliyorlar” ifadelerine yer verdi.

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