Karatay Hobi Bahçelerinin sakinleri ekim sezonunu açtı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Hobi Bahçeleri sakinleri, havaların ısınmasıyla ekim sezonunu açtı.

Bahar aylarının etkisini iyiden iyiye etkisini gösterip havaların güzelleşmesiyle birlikte Karatay Hobi Bahçelerinde vatandaşların fide ekim çalışmaları da başladı. Karatay Belediyesinin şehir yaşamının yorucu temposundan uzaklaşıp keyifli bir mola vermek isteyen vatandaşlar için hayata geçirdiği Saraçoğlu ve Karaaslan Üzümcü Mahallelerindeki Hobi Bahçeleri sakinleri, doğayla iç içe bir ortamda hem bahçelerini yeniden düzenliyor hem de fidelerini ekiyor.



“Hobi bahçemizde vatandaşlarımız gönüllerince vakit geçiriyor”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Karatay Hobi Bahçelerinin, insanların doğaya olan özlemini gidermesinin yanı sıra topraktan uzaklaşan vatandaşları yeniden toprakla buluşturan ve kendi yetiştirdiği organik ürünleri tüketmek isteyen vatandaşlar için hizmet vermeye devam ettiğini kaydetti. Başkan Hasan Kılca, “Karatay Hobi Bahçelerimiz, özellikle şehir stresinden bir nebze de olsa uzaklaşabilmeleri adına Karataylı hemşehrilerimiz için çok güzel bir fırsat olmaya devam ediyor. Vatandaşlarımız, Karaaslan Hobi Bahçemizdeki 200’er metrekarelik 252 adet hobi bahçelerini gönüllerince ekip biçiyorlardı. Hemşehrilerimizin hobi bahçelerine olan yoğun talebi dolayısıyla hobi bahçemizi büyütme kararı aldık ve 318 adet parseli daha bahçemize kazandırdık. Böylece Karaaslan Hobi Bahçemizdeki parsel sayısı 570’e çıkarak bahçe 2 kat büyütmüş oldu. Bu bahçemizin hemen karşısında bulunan Saraçoğlu Hobi Bahçemiz ise 531 parselden oluşuyor. Yani toplamda bin 101 adet parsel hobi bahçesiyle Karataylı hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Bahar aylarının şu güzel günlerinde hobi bahçelerimiz için ekim zamanı da geldi. Hemşehrilerimiz, oluşturduğumuz ve kendilerine ayırdığımız bahçelerine özellikle hafta sonları uğrayarak buraları bir yandan yeni döneme hazırlıyor. Bir yandan da sebze fidelerini toprakla buluşturuyor. Buralar, vatandaşlarımızın şehirden uzaklaşıp aileleriyle birlikte zaman geçirebildiği alanlar. Hemşehrilerimizin hayatlarına dokunmaya ve yaşam kalitelerini artırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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