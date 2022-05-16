Konya’da çiftçiler yağmur duasında buluştu

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Konya’nın Hüyük ilçesinde yağmur beklentisinde olan çiftçiler yağış için ellerini semaya açtı.

Hüyük ilçesine bağlı İmrenler Mahallesi sakinleri ve çiftçiler düzenlenen yağmur duası programında bir araya geldi. İmrenler Mahallesi İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen programda Kur’anı Kerim ve mevlidi şerif okundu. Ardından kılınan namaz sonrasında çiftçiler yapılan yağmur duasında ellerini semaya açarak yağış diledi. Duanın ardından yerleşim merkezinin meydanında katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

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