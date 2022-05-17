Başkan Altay: “Meram Çamlıbel düzenlemesi Konya’mıza çok yakıştı”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram’ın kalbi konumunda olan Çamlıbel ve tarihi Taş Köprü bölgesinde yürütülen çevre düzenleme çalışmalarının tamamlandığını belirterek, “Şehrimizi güzelleştirmek için çalışıyoruz. Meram Çamlıbel’de yaptığımız zemin sağlamlaştırma ve çevre düzenlemesi Konya’mıza çok yakıştı” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Meram Çamlıbel bölgesindeki yürüttüğü çevre düzenleme çalışması tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram’ın kalbi konumunda olan Çamlıbel’de ve tarihi taş köprü bölgesinde çok önemli bir çevre dönüşümünün yaşandığını ifade etti. Meram Çamlıbel’deki tarihi güzelliği ortaya çıkarmak için yürütülen çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanarak bölgenin yeniden hizmet vermeye başladığını kaydeden Başkan Altay, “Şehrimizi güzelleştirmek için çalışıyoruz. Çamlıbel bölgesinde yaptığımız zemin sağlamlaştırma ve düzenleme çalışması şehrimize çok yakıştı. Düzenlemeyle Konyalı hemşehrilerimizin ve Konya’ya dışardan gelen misafirlerin gezebileceği dinlenme ortamları oluşturduk. Yürüyüş yolları, çay içme alanları, yeşil dokusu ve çiçek bahçeleriyle Çamlıbel eski cazibeli günlerine dönmüş olacak. Aynı bölgede daha önce tamamlayıp hizmete sunduğumuz bin araçlık yeraltı katlı otopark ile birlikte bu düzenlememiz de bölgeye değer katacak” ifadelerini kullandı.

Çalışmalar çerçevesinde bölgede ve Tavusbaba Camii’nin zemininde sağlamlaştırma çalışması yapıldığını, böylece tarihi camiyi de daha uzun yıllar ayakta kalabilecek hale getirdiklerini aktaran Başkan Altay, toplam maliyeti 14 milyon lirayı bulan projenin Konya ve Meram için hayırlı olmasını diledi.

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