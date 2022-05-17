Karatay’ın 42. toplu konut hamlesi Aksapark’ın temeli atıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay’ın 42. toplu konut hamlesi Aksapark’ın temeli atıldı

İHA

Karatay’ın 42. toplu konut hamlesi Aksapark’ın temeli atıldı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi öncülüğünde kurulan 42. toplu konut hamlesi olan 312 dairelik Aksapark Toplu Konut Yapı Kooperatifi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Karatay’ın düzenli şehirleşmesine ve vatandaşın konut ihtiyacına çözüm ürettiklerini belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “İlçemizin kentsel dönüşümüne yönelik önemli katkılar sağlamaya devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde 2 yeni kooperatifimizi de kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.
Karatay Belediyesi öncülüğüyle kurulan Aksapark Toplu Konut Yapı Kooperatifi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Programa Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın yanı sıra Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular, İlçe Emniyet Müdürü Ali Çolak, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti Konya İl ve Karatay İlçe Teşkilat mensupları, muhtarlar ile Aksapark’ın hak sahipleri katıldı.

“İlçemizin düzenli şehirleşmesine ve dönüşümüne katkı sağlıyoruz”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca törende yaptığı konuşmada, Aksapark’ın ilçede Karatay Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen 42. toplu konut hamlesi olduğunun altını çizerek, "Karatay’ımızın düzenli şehirleşmesine ve hemşehrilerimizin konut ihtiyacına çözüm üretmeye devam ederken; ilçemizin de kentsel dönüşümüne yönelik önemli katkılar sağlıyoruz. Bu çerçevede belediyemiz öncülüğünde kurulan Aksapark Projesi’ni hayata geçirdik ve başvurularını aldık. İçinde bulunduğumuz pandemi dolayısıyla kooperatifimizin kuralarını dijital ortamlarda, noter huzurunda yaparak üyelerimizi belirledik. Toplamda 312 daireden oluşan kooperatifimiz; yaklaşık 25 bin metrekarelik alandan oluşuyor. Yeşil alanları, spor alanları, peyzaj düzenlemeleri, park ve dinlenme alanları ile kapalı otoparkın da bulunacağı kooperatifimizin ilçemizin prestij ivmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Projemiz; her biri 6 kat olmak üzere 26 bloktan oluşacak. Projede 139 metrekarelik 3+1 216 daire ve 114 ile 90 metrekarelik 2+1 96 daire bulunacak. Projemizle, ilçemizde düzenli ve güvenli yapılaşmanın hızlandırılmasına, yeni özel sektör girişimlerinin özendirilmesine ve vatandaşlarımızın çok daha ferah ve konforlu yaşam alanlarına kavuşmasına imkan sunuyoruz. Amacımız; Karatay’ımızı çok daha güzel yarınlara en iyi şekilde hazırlamak” ifadelerini kullandı.
Her geçen gün belediye öncülüğünde kurdukları toplu konut hamleleriyle ilçenin dönüşümüne büyük katkı sağladıklarını hatırlatan Başkan Hasan Kılca, iki yeni toplu konut kooperatifinin de müjdesini verdi. Başkan Kılca, "Toplu konut hamlelerimiz bunlarla sınırlı değil. 2 ayrı noktada büyük oranda anlaşmalarını sağladığımız kooperatiflerimizin duyurusunu da ilerleyen günlerde yapacağız inşallah” şeklinde konuştu.
Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular, projenin hayırlar getirmesini dilerken, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, projeyi hayata geçiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve ekibini kutladı.

“Konya’mızın belediyeleri büyük bir hizmet yarışında”
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise Konya belediyelerinin birbirinden önemli ve güzel işlere imza attığını söyledi. İl Başkanı Hasan Angı, “Konya belediyelerimiz, başkanlarımız; gerçekten de güzel işlere imza atıyorlar ve büyük bir hizmet yarışı içindeler. İlçelerimizin her alanına dokunuyorlar. İşte AK Parti belediyelerinin ve AK Parti Belediyeciliğinin farkı bu. Sağ olsunlar, başkanlarımız, kendilerinden önceki başkanlarımızdan bayrağı devralarak bu çıtayı daha da yukarılara çıkarıyor. Allah hepsinden razı olsun. Karatay Belediyemiz öncülüğünde kurularak bugün temelleri atılan Aksapark Toplu Konut Yapı Kooperatifimizin de şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Kumköprü Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi’nde hayata geçirilen Aksapark Toplu Konut Yapı Kooperatifi’nin temeli, protokol üyeleri tarafından dualar eşliğinde atıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Derebucak'ta protokol gençlerle pedal çevirdi
YEREL HABERLER Derebucak'ta protokol gençlerle pedal çevirdi
Başkan Altay: “Meram Çamlıbel düzenlemesi Konya’mıza çok yakıştı”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Meram Çamlıbel düzenlemesi Konya’mıza ...
Husumetli şahısların silahlı kavgasında gözaltına alınan şahıslar tutuklandı
YEREL HABERLER Husumetli şahısların silahlı kavgasında gözaltına ...
Vali Özkan şehit kızının doğum günü sevincine ortak oldu
YEREL HABERLER Vali Özkan şehit kızının doğum günü sevincine ortak ...
Alkollü sürücü minibüsle tramvay yoluna girdi
YEREL HABERLER Alkollü sürücü minibüsle tramvay yoluna girdi
Konya’da 16 kilo 820 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da 16 kilo 820 gram eroin ele geçirildi
Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı 3 yılı değerlendirdi
YEREL HABERLER Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı 3 yılı ...
Bağımlılıkla mücadele için ‘Harekete Geç Gençlik Festivali’ başladı
YEREL HABERLER Bağımlılıkla mücadele için ‘Harekete Geç Gençlik ...
Nejc Skubic, Konyaspor’a veda etti
YEREL HABERLER Nejc Skubic, Konyaspor’a veda etti
Hollandalı bisikletli çift Konya'da mola verdi
YEREL HABERLER Hollandalı bisikletli çift Konya'da mola verdi
Kulu'da Engelliler Haftası etkinliği
YEREL HABERLER Kulu'da Engelliler Haftası etkinliği
Torkulu pedallar Karaman’da madalyaları topladı
YEREL HABERLER Torkulu pedallar Karaman’da madalyaları topladı
Büyükşehir Belediyespor judoda rakiplerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyespor judoda rakiplerine göz ...
Akşehir Belediyesi’nden engelli gençlere asker kınası eğlencesi
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesi’nden engelli gençlere asker kınası ...
Meram'da evde bakım hizmeti alan engelliler ve ailelerine yönelik anlamlı proje
YEREL HABERLER Meram'da evde bakım hizmeti alan engelliler ve ...
Doğa tutkunları Çamlık mağaralarına hayran kaldı
YEREL HABERLER Doğa tutkunları Çamlık mağaralarına hayran kaldı
Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Görme engelliler KOMEK’te bilgisayar kullanmayı ve İngilizce'yi öğreniyor
YEREL HABERLER Görme engelliler KOMEK’te bilgisayar kullanmayı ve ...
Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
DEAŞ'ın finans kaynağına operasyonda gözaltına alınan şahıslar tutuklandı
YEREL HABERLER DEAŞ'ın finans kaynağına operasyonda gözaltına alınan ...
Konya’da çiftçiler yağmur duasında buluştu
YEREL HABERLER Konya’da çiftçiler yağmur duasında buluştu
Karatay Hobi Bahçelerinin sakinleri ekim sezonunu açtı
YEREL HABERLER Karatay Hobi Bahçelerinin sakinleri ekim sezonunu ...
Konya’da uyuşturucu tacirlerine darbe
YEREL HABERLER Konya’da uyuşturucu tacirlerine darbe
Konya'nın 2 ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuru 1200'ü geçti
YEREL HABERLER Konya'nın 2 ilçesinde bulantı ve kusma ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.