Tekvandocular Analig Finalinde Konya’yı temsil edecek

Niğde’de 1215 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Yıldızlar Analig Yarı Final Tekvando müsabakalarında Konya kız takımı 3., erkekler takımında yer alan Arif Boğazlıyanlı ise 1. olarak finallerde yarışmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Analig Yarı Final Tekvando müsabakaları 1215 Mayıs 2022 tarihleri arasında Niğde’de gerçekleştirildi. Müsabakalarda Konya kız takımında yer alan sporcular Elif Rana Yılmaz 47 kiloda birinci, Zeynep Duru Kokac 51 kiloda birinci, Rukiye Sıla Coban 55 kiloda üçüncü, Zeynep Ece Hamzaoğlu 65 kilo üstünde üçüncü oldu. Erkekler takımında yer alan sporculardan Arif Boğazlıyanlı 57 kiloda birinci, Hamdi Sağlam ise artı 65 kilo üstünde üçüncülük elde etti. Bu sonuçlarla kız takımı 3. olarak finallere yükselirken, 4. olan erkek takımı ise finallerde yarışmayı kaybetti. Müsabakalarda erkek takımında yer alan Arif Boğazlıyanlı ise birinci olarak tek başına finallerde yarışmaya hak kazandı.

Tekvando Konya İl Temsilcisi İsmail Hakkı Mermer, Niğde’de yapılan Yıldızlar Analig Yarıl Final müsabakalarında kız takımının 3. olarak finale yükseldiğini, erkek takımının ise 4. olması nedeniyle finallere gidemediğini söyledi. Erkek takımında yer alan Arif Boğazlıyanlı’nın birinci olduğu için tek olarak finallerde Konya’yı temsil etme hakkı kazandığını ifade eden Mermer, “Analig müsabakalarına katılmamıza imkan sağlayan Konya İl Müdürlüğümüze ve araç konusunda destek veren Konya Büyükşehir Belediyemize sporcularımız ve camiamız adına teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.