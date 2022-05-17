Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali başlıyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 14. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali 2030 Mayıs tarihleri arasında Konya’da yapılacak. Festivalde 6 ülkeden 8 oyun ve 11 temsil yer alacak.

2030 Mayıs tarihlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nce Konya’da 14’ncüsü düzenlenecek Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali’nin basın toplantısı yapıldı. Toplantıda festivalle ilgili bilgiler veren Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Yaşar Özboz, “Bu yıl Devlet Tiyatroları olarak Uluslararası Türkçe Konuşan Ülkeler Festivalimizin 14’ncüsünü düzenleyeceğiz. Bu topraklarda, kadim şehir olan Konya’da bundan yüzyıllar önce Karamanoğlu Mehmet Bey’in bir söylemiyle Türkçe’yi resmi dil ilan ettiği günden itibaren Konya Devlet Tiyatrosu bu çağrıya Uluslararası Türkçe Konuşan Ülkeler Festivali’ne Türkçe tiyatro yapan bütün gruplara ‘gel’ diyerek cevap verdi. Biz de bunun bu yıl 14’ncüsünü düzenleyerek bu coşkuya ev sahipliği yapıyoruz. Bu yıl birbirinden farklı çok güzel oyunlarımız var. Türkiye dahil olmak üzere 6 ülke, 8 oyun, 11 temsille Konyalı sanatseverlere ‘merhaba’ diyeceğiz. Bu yıl ülkelerden Kazakistan Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kosova Cumhuriyeti, Hollanda’dan katılan bir Türk grubumuz var. Bunun dışında İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı Profesyonel oyunu ve Van Devlet Tiyatrosu’nun yapımı olan Geçmişten Gelen Kadın oyunu var” dedi.

Konyalı sanatseverlerin bu festivale katılımının çok olmasını arzu ettiklerini belirten Yaşar Özboz, “Tiyatro, özellikle Türkçe dili bizim için çok önemli. Bu festivalin amacı bütün gelen ekiplerin Türkçe konuşarak tiyatro yapması. Türk dilinin tiyatro yoluyla yaşamaya devam etmesi festivalimizin amacını farklı kılıyor, bambaşka bir yere götürüyor. Biz buna Konya Devlet tiyatrosu olarak çok değer veriyoruz. Konyalı sanatseverlerin de bu değere katkısıyla bizleri onurlandırmasını diliyoruz” diye konuştu.

Özboz, festivalin çerçevesini bu yıl biraz daha genişlettiklerini, Kazakistan Cumhuriyeti grubu, Gagavuz Yeri ile Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyeleri ve öğrencilerinin konser ve dans gösterisi gerçekleştireceğini de sözlerine ekleyerek tüm Konyalı sanatseverleri bu etkinliklere beklediklerini söyledi.

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