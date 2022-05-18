Rektör Ortaç: “Türk gençliği bugün ve yarının umududur”

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Türk gençliğinin bugün ve yarının umudu olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti’ni hedeflerine, 19 Mayıs ruhuna sahip çıkan, Samsun’da yakılan meşaleyi aynı kararlılık ve gururla taşıyan, milli değerlerine bağlı, evrensel değerlerle barışık bir Türk gençliği taşıyacaktır" dedi.

Rektör Ortaç, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç mesajında şu ifadelere yer verdi: “19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık umutlarının inanca dönüştüğü, aydınlık bir geleceğin başladığı gündür. Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkması, Milli Mücadelenin tüm yurda yayılması ve ecdadımızın dayanışma ruhu, dünya tarihinin gördüğü ender hadiselerdendir. Bu tarihi başlangıç ile Türk milleti, hiçbir koşulda esaret altında yaşamayacağını ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiş; azim, cesaret ve kararlılıkla istikbal mücadelesini başarıya taşımıştır. 19 Mayıs, aynı zamanda Cumhuriyetimizin teminatı Türk gençliğine armağan edilen müstesna bir gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz’ sözleri, Türk gençliğinin sorumluluğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Şüphesiz aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanan vatan topraklarını korumak ve bağımsızlığımızı ilelebet muhafaza etmek gençlerimizin temel vazifesidir. İnanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti’ni hedeflerine, 19 Mayıs ruhuna sahip çıkan, Samsun’da yakılan meşaleyi aynı kararlılık ve gururla taşıyan, milli değerlerine bağlı, evrensel değerlerle barışık bir Türk gençliği taşıyacaktır. Başta Kurtuluş Savaşı’mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; aydınlık geleceğimizin teminatı gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.”

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