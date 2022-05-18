Haydi Konuş Bakalım münazara yarışmasının kazananları belli oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 31 ilçedeki liselere yönelik düzenlenen “Haydi Konuş Bakalım” münazara yarışmasının il finali yapıldı. Konya genelinde 350 lisenin katıldığı yarışmada Kulu Anadolu Lisesi birinci oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Medeniyet Okulu Projesi çerçevesinde 31 ilçedeki lise öğrencilerine yönelik düzenlediği “Haydi Konuş Bakalım” münazara yarışması tamamlandı. İl ve ilçe seçmelerinin ardından il finaline kalan okullar Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda birinci olmak için yarıştı. “Küreselleşme Milli Değerlerin Korunabilmesi Açısından Tehdit Değildir” ve “Küreselleşme Milli Değerlerin Korunabilmesi Açısından Tehdittir” konularında yaklaşık 2 saat süren münazarada jüriden yüksek oy alan Kulu Anadolu Lisesi birinci olurken; Akşehir Şehit Selçuk Özer Anadolu Lisesi ikinci, Cihanbeyli İhsan Geyik Çok Programlı Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Yarışmada ilk üçe giren okullara bisiklet, tablet, akıllı saat hediye edildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya genelinde bütün liseleri kapsayan Haydi Konuş Bakalım yarışmasını kazanan öğrencilerle birlikte katılım sağlayan tüm öğrencileri tebrik ederek, öğrencilerin her zaman yanında olduklarını, kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayacak projeleri yürütmeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Altay, yarışmada emeği geçen Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve öğretmenlere de teşekkür etti. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 20212022 Eğitim Öğretim Yılı’nda gerçekleşen yarışmalara 350 lise katıldı.

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