Beyşehir Gölü üzerinde bot ve paraşütçü atma tatbikatı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından bot ve paraşütçü atma tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.

TSK’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası2022 Tatbikatı çerçevesinde Beyşehir Gölü açıklarında, Yılanlı Adası yakınlarında bot ve paraşütçü atma tatbikatı başarıyla icra edildi. Tatbikatta, senaryo gereği düşman rolündeki göl üzerinde bulunan Jandarma Asayiş Botu, F16 uçakları ile taarruz edilmek suretiyle imha edildi. Tatbikatta, askeri uçaklardan paraşütle göl üzerine atlatılan paraşütçüler de daha sonrasında helikopterlerle çekilerek alındı. Tatbikata F16 jetleri ile bir adet S70 Skorksy helikopteri, bir adet AS J 32 helikopter, bir adet CN 235 Casa uçağı, Beyşehir İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı botu katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, 16 Mayıs'ta başlatılan Uluslararası Anadolu Ankası2022 tatbikatının dost ve müttefik ülke askeri birlik ve unsurların katılımıyla 27 Mayıs 2022 tarihine kadar sürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.