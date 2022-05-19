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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karataylı sporcular, Atıcılık-Skeet Türkiye Şampiyonası'na damgasını vurdu

İHA

Karataylı sporcular, Atıcılık-Skeet Türkiye Şampiyonası'na damgasını vurdu

Karatay Belediyespor Kulübü Atıcılık Takımı, Türkiye Atıcılık Federasyonu’nun Konya’da gerçekleştirdiği AtıcılıkSkeet Federasyon Türkiye Şampiyonası'na damgasını vurdu. Ülke baraj puanlarını da koruyan milli sporcular, “2024 Paris Olimpiyatları” için kota mücadelesi verme hakkı da elde etti.
Karatay Belediyespor Kulübü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Atıcılık (Skeet) Takımı, Türkiye Atıcılık Federasyonu’nun Konya’da düzenlediği AtıcılıkSkeet Federasyon Türkiye Şampiyonası'nda başarılarıyla adından söz ettirdi. Takım Antrenörü Fatih Baran idaresinde yapılan müsabakalarda; Büyük Erkekler kategorisinde yarışan 4 Karatay Belediyespor Kulübü Atıcılık Takımı sporcusu, finallere kalarak bir ilke imza attı. Şampiyonayı takip edenler, müsabakalarda bir ilke de şahitlik etti. Buna göre Karatay Belediyespor Atıcılık sporcuları Fatih Baran ve Ahmet Baran Türkiye’de ilk kez babaoğul final mücadelesi vererek renkli görüntüler de sergiledi. Büyük Bayanlar kategorisinde ise milli sporcu Nur Banu Balkancı, Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Yıldız Erkekler kategorisinde de genç sporcu Muhittin Can Önür, Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonu olarak kürsüdeki yerini aldı. Büyük Erkekler kategorisinde Onur Atak gümüş, Ahmet Baran da bronz madalyanın sahibi oldu. Büyük Erkek takım kategorisinde de milli sporcu Onur Atak, Salih Hafız ve Ahmet Baran birincilik kupasını aldı ve takım olarak Türkiye Şampiyonu oldular.
Öte yandan, Karatay Belediyespor Kulübü AtıcılıkSkeet Takımı’nda ter döken milli sporcular, ülke baraj puanlarını koruyarak uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil etme hakkı da elde etti. Bu başarılarıyla AtıcılıkSkeet Takımı milli sporcuları, aynı zamanda 2024 Paris Olimpiyatları için de kota mücadelesi verecek.

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