Konya’da trafik kazası: 4 yaralı

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Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AnkaraAksaray Karayolunda seyir halinde olan A.G. (33) idaresindeki 42 BE 894 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada otomobil sürücüsü A.G. ile araçta bulunan yolcular R.P. (16), F.P. (16) ve A.P. (48) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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