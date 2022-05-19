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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Şeker'den üreticiye 149 milyon 268 bin lira avans ödemesi

İHA

Konya Şeker'den üreticiye 149 milyon 268 bin lira avans ödemesi

Konya Şeker, üretici ortaklarına Mayıs avansı olarak 149 milyon 268 bin lira ödeme yapacak.
Konya Şeker’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, 2022 2023 Şeker Pancarı Kampanya Dönemi için sözleşme yapılmış üretici ortaklarına 20 Mayıs 2022 Cuma günü saat 18.00 itibariyle 149 milyon 268 bin lira avans ödemesi yapılacağı belirtilerek, “Ayrıca, Şubat ayı itibariyle bu kampanya döneminin desteği başlamıştır. Şu ana kadar, tohumdan gübreye kadar üretim için üretici ortaklarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü ürün ve ekipman desteği kendilerine sağlanmıştır. Bununla birlikte şeker pancarı üretiminin her aşamasında sağlıklı üretim için de her türlü danışmanlık hizmeti çiftçi ortaklarımıza verilmektedir” denildi.
PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu da yaptığı açıklamada, rekor düzeyde verilen bu desteğin bir anlayış farkına işaret ettiğini belirtti. Başkan Erkoyuncu, “Bizim çizgimiz, girdi fiyatlarının bu kadar esnek olduğu bir dönemde verdiğimiz desteğin tam anlamıyla çiftçimiz açısından bir yaraya merhem olacak düzeyde olması noktasındadır. Şeker pancarı ülkemiz için birçok bakımdan stratejik bir üründür. Hem dezenfektanın ve çevreci yakıt olan biyoetanolün hammaddesi olması, hem şekerin gıda sanayinde, gıda üretiminde ve evlerimizde vazgeçilemez bir ürün olması şeker pancarının ekimini çok daha önemli hale getirmektedir. Bu anlamda ülkemizin stratejik bir ürünü olan şeker pancarı üretimi için biz üzerimize düşen görevi tam anlamıyla yaptık. Şeker pancarı üretimi için, olabilecek en yüksek oranda sözleşmelerimiz yapıldı, çiftçimiz de bize güvendi ekimlerini yaptı. Ülkemizi de, üreticiyi de kimseye muhtaç etmeyiz. Bizim elimiz zaten her zaman taşın altındadır, üretim yaptırılacak, fabrikalarımız çalışacak, topraklarımız boş kalmayacak. Konya Şeker kendine varoluş nedeni olarak ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde üretimin kesintisiz sürmesini sağlamış olacaktır” dedi.
Şu anda üreticiye 149 milyon 268 bin lira avans ödemesi yapmalarının hem piyasaya bir dinamizm getireceğini hem de çiftçilerin tarlaya daha güvenle gitmelerine imkan sağlayacağını belirten Başkan Erkoyuncu, “Maşallah güzel bir kış geçirdik. İçinde bulunduğumuz ayda bolca yağmur yağıyor, Rabbimiz bolca su veriyor. İnşallah bu yıl bereketli bir yıl olacak. Çiftçilerimizin yağışlarla yaşadığı bayramına bir de biz bayram eklemek istedik ve bütün şartlarımızı zorlayarak, rekor denilebilecek bir rakamı üretici ortaklarımızın hesabına avans olarak yatırıyoruz. Şundan emin olsunlar bu kurumun birinci önceliği üretimin kesintisiz sürmesidir. Verdiğimiz bu avansın bütün üretici ortaklarımıza hayırlı olması temennimiz ile çiftçilerimize işlerinde kolaylıklar diliyorum. Allah hepsine bereketli, hayrını görebilecekleri bol kazanç versin” ifadelerini kullandı.

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