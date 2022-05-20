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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da aranan 32 kişi yakalandı

İHA

Konya'da, haklarında 1 yıldan 28 yıla kadar çeşitli suçlardan hapis cezası ve yakalama emri bulunan 32 kişi, düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Konya'da aranan 32 kişi yakalandı

Konya'da, haklarında 1 yıldan 28 yıla kadar çeşitli suçlardan hapis cezası ve yakalama emri bulunan 32 kişi, düzenlenen operasyonlarla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Huzur ve Güven Şehri Konya ilkesi doğrultusunda il merkezinde aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda "Hırsızlık, taksirle ölüme sebebiyet verme, kasten yaralama, silahlı tehdit ve şantaj" gibi suçlardan aranan, 1 yıldan 28 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri bulunan 32 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 32 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere ve cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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