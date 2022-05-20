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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da öğrenciler okullarına güvenli bisiklet yolu ile gidiyor

İHA

Konya’da öğrenciler okullarına güvenli bisiklet yolu ile gidiyor

Türkiye’nin en fazla bisiklet kullanan ve 550 kilometre ile en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehri Konya’da örnek bir bisiklet projesi hayata geçirildi. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Konya İl Emniyet Müdürlüğü ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiği “Güvenli Bisiklet Yolları Projesi” ile öğrenciler artık bisikletleri ile okullarına güvenli bisiklet yollarında motorize polis ve zabıta eşliğinde gönül rahatlığı ile gidebiliyor. Pilot okul seçilen Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu’na giden öğrencilere bisikletle eşlik eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Çocuklarımızın okullara bisikletle gelmelerini ve onların güvenli bir şekilde okullara ulaşımını sağlamak bizim en önemli önceliğimiz. Güvenli Okul Yolu Projesi ile bisiklet servisi görevi yapacak polisler ve zabıtalar çocukların geçiş güzergahını güvenli hale getirerek, çocukların okula bisikletle gelmelerini sağlayacak” dedi.
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başlattığı uygulama ile Konya’da öğrenciler artık okula bisikletle güvenle gidecek. 550 kilometre ile Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehri olan Konya’da hayata geçirdiği örnek uygulamalarla öne çıkan Konya Büyükşehir Belediyesi, çocukların bisikletle okula gidiş yollarını daha güvenli hale getirmek ve bisiklet konusunda farkındalık oluşturmak için Güvenli Bisiklet Yolları Projesi’ni başlattı.

Başkan Altay okul yolunda çocuklara bisikletle eşlik etti
Bu çerçevede pilot bölge olarak Selçuklu Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu belirlendi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, sabah bisikletlerle okullarına giden öğrencilere eşlik etti. Konya’nın bir bisiklet şehri olduğunu ve bisiklet yolu uzunluğunda Türkiye’de açık ara önde olduğunu belirten Başkan Altay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte Bisiklet Master Planı’nı yapan ilk şehrin yine Konya olduğunu hatırlatarak, özellikle master planı çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
“Güvenli Okul Yolu Projesi” çerçevesinde bisiklet servisi görevi yapacak polislerin ve zabıtaların çocukların geçiş güzergahını güvenli hale getirerek, çocukların okula bisikletle gelmelerini sağlayacaklarını kaydeden Başkan Altay, şöyle devam etti: “İlçelerimizde birer okul pilot olarak bu dönem için seçildi. İnşallah bundan sonra özellikle sayıyı artırarak devam etmeyi arzuluyoruz. Çocuklarımızın okula bisikletle gelmelerini sağlamak, onların güvenli bir şekilde okullara ulaşımını sağlamak bizim en önemli önceliğimiz. Ayrıca spor yapan bir nesil, bisikleti bir ulaşım aracı olarak kullanan bir nesil oluşturmayı arzu ediyoruz. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürümüze ve İl Emniyet Müdürümüze de gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum.”

“Çocuklarımızın güvenliği her şeyden çok daha önemli”
Bisiklet kullanıcıları için en önemli sorunun güvenlik sorunu olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, “Maalesef taşıt sürücülerimiz bisikletleri bir taşıt olarak görmüyor. Bu şehir hepimizin ve yollar hepimize ait. Bunu bir bisiklet kullanıcısı olarak özellikle söylüyorum. Çocuklarımızın güvenliği her şeyden çok daha önemli. Biz polislerimizle, zabıtalarımızla, onların güvenli bir şekilde okula bu projeyle ulaşmalarını sağlıyoruz. Ama sadece okula giden değil; bisiklet kullanan tüm çocuklarımıza, bisiklet kullanan vatandaşlarımızın tamamına taşıt sürücülerimizin daha saygılı olmasını, bisiklet yollarımızı park alanı olarak kullanmamalarını istiyoruz. İnşallah Konya bu işi başaracak, ben tüm Konyalılara güveniyorum. Bize güvendikleri için velilere teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız, belasız bir şekilde bu süreci tamamlayacağız” dedi.

“Bisiklet yollarında daha titiz davranacağız”
İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de, “Konya’da 2022 yılını yaya ve bisiklet yılı olarak ilan edeceğiz inşallah. Çocuklarımızın güvenliği bizim için her şeyden daha önemli. Özellikle okul yollarında ve bisiklet yollarında bundan böyle trafik kurallarına sürücülerimizin uyması noktasında titiz davranacağız. Lütfen çocuklarımıza ve yayalarımıza karşı daha duyarlı olalım. Ben şimdiden tüm sürücü kardeşlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise Konya’nın eğitimde her geçen gün daha çok başarıya imza attığını ifade ederek, “Bu açıdan da en iyi okul eve en yakın olan okuldur. Okula ulaşım noktasında bisiklet çocukluğumuzdan beri yaşadığımız kültür. Bu noktada en güzel çalışmayı yapan, Türkiye’ye örnek olan Uğur başkanımıza teşekkür ediyoruz. Burada destek veren Emniyet Müdürümüze ve velilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah okula güvenli bir şekilde bisikletle gideceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.
Bisiklet kullanmayı çok sevdiklerini belirten öğrenciler de okullarına bisiklet yollarını kullanarak zabıta ve polis eşliğinde güvenli bir şekilde gidebildikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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