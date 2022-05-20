Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Filistin Adalet Bakan Yardımcısı Matar: İsrail'in tarihi eserlere zararını önlememiz gerek

DHA

Filistin Adalet Bakan Yardımcısı Matar: İsrail'in tarihi eserlere zararını önlememiz gerek


Salih BÜYÜKSAMANCIDuygu KARAKOÇ/ KONYA, (DHA)KONYA'da İslam Dünyası Hukuk Kurultayı´nda konuşan Filistin Adalet Bakan Yardımcısı Abdalnasser M.H. Matar, "Ortaya konulan çalışmalarla Kudüs'te yapıların korunması için çalışıyoruz. Bu eserlerin korunmasıyla İsrail'in gayrimeşru çalışmalarını ortaya koymak istiyoruz. İsrail'in tarihi eserlere verdiği zararı mutlaka önlememiz gerekiyor" dedi.
Uluslararası Hukuk Birliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, kentteki otelde düzenlenen İslam Dünyası Hukuk Kurultayı'nda, evrensel adalet çağrısı yapıldı. Kurultaya Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, milletvekilleri, 32 ülkenin politikacıları ve hukukçuları katıldı. Kurultayda hitap eden Filistin Adalet Bakan Yardımcısı Abdalnasser M.H. Matar, "Ortaya konulan çalışmalar Kudüs'te yapıların korunması için çalışıyoruz. Kudüs'te bulunan yapıların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu eserlerin korunmasıyla İsrail'in gayrimeşru çalışmalarını ortaya koymak istiyoruz. İsrail'in tarihi eserlere verdiği zararı mutlaka önlememiz gerekiyor. Kudüs'ün hukuksal anlamdaki öğelerine ve aynı zamanda uluslararası kanunları göz önünde bulundurarak, Kudüs'ün korunmasıyla alakalı bakış açısı geliştirilmeli. İsrail'in yaptığı uluslararası insani hukuk zedelenmesi ve tecavüzün göstergesi" diye konuştu. 
'MİLYONLARCA İNSAN GÖÇE TABİ TUTULUYOR'
Kurultayın konuşmacılarından Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan da "İnsan en kutsal varlıktır. Dolayısıyla yapılan tüm çalışmalar ve hizmetler hepsi insanı korumak için olması gereken şeyler. İnsanın korunabilmesi için neler yapılıyor? Dünyada birçok kurum ve kuruluş sözleşme mahkeme var fakat geldiğimiz nokta itibarıyla insan hakları evrensel belgesinden Avrupa Sözleşmesi'ne, uluslararası ceza mahkemesinden uluslararası adalet divanına, Birleşmiş Milletler'e, UNESCO'ya baktığımız zaman insanı koruyamamaktadır. Hepimizin gözü önünde Srebrenitsa'da insanlar katledildi, 2'nci Dünya Savaşı'nda milyonlarca insan öldürüldü. Bugün Myanmar'da, Filistin'de ve diğer birçok yerde bu kurumlar ve kuruluşlar insan haklarını koruyamıyor. Son olarak da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş. Hani Birleşmiş Milletler, hani kurum ve kuruluşlar? Milyonlarca insan göçe tabi tutuluyor. Suriye ve Irak'ta, yanı başımızda milyonlarca insan öldürüldü" dedi.
Ortak paydada herkesin özgürce yaşaması gerektiğini belirten Birkan, "Maalesef şu anki kuruluşlar bunu önleyemiyor, sadece güçsüzün aleyhine çalışan bir mekanizma var. Cumhurbaşkanı'mız 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek var olan sisteme itiraz etmiştir. Uluslararası Hukukçular Birliği ile daha iyi bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Birleşmiş Milletler'de bunu söyledi. Bu anlamda özellikle Uluslararası Hukukçular Birliği'nin gayretlerini çok önemsiyorum. Biz sadece Müslümanlar için ülkemizdeki insanlar için değil her millet için mutluluğu ve huzuru önemsiyoruz. Ülkemizin dış politikadaki tavrı bunu çok net şekilde göstermektedir. Dünyada mazlum ve mağdurların yanında olan ilk ülke Türkiye olmuştur. Bugün kendisine en gelişmiş ülke olarak tanımlayanlarda ırkçılık almış başını gidiyor. Ortak bir paydada ve dünyada hepimizi özgürce yaşamalı, aynı zamanda din düşmanlığını da kabul etmek mümkün değil" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI-Duygu KARAKOÇ
2022-05-20 14:38:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da 'Güvenli Okul Yolları Projesi' hayata geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da 'Güvenli Okul Yolları Projesi' hayata ...
Konya’da öğrenciler okullarına güvenli bisiklet yolu ile gidiyor
YEREL HABERLER Konya’da öğrenciler okullarına güvenli bisiklet yolu ...
Uzmanlardan “Hangi sütü tüketmeli” tavsiyeleri
YEREL HABERLER Uzmanlardan “Hangi sütü tüketmeli” tavsiyeleri
Konya'da aranan 32 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da aranan 32 kişi yakalandı
Kırmızı ışık ihlali yapan minibüs yayaya çarptı
YEREL HABERLER Kırmızı ışık ihlali yapan minibüs yayaya çarptı
Beyşehir’de 19 Mayıs coşkusu
YEREL HABERLER Beyşehir’de 19 Mayıs coşkusu
Akşehir’de 19 Mayıs kutlamaları
YEREL HABERLER Akşehir’de 19 Mayıs kutlamaları
Konya'da olimpik yüzme havuzu ve atletizm pisti İslami Dayanışma Oyunları'na hazır
YEREL HABERLER Konya'da olimpik yüzme havuzu ve atletizm pisti ...
Kulu’da 19 Mayıs kutlamaları
YEREL HABERLER Kulu’da 19 Mayıs kutlamaları
Konya Şeker'den üreticiye 149 milyon 268 bin lira avans ödemesi
YEREL HABERLER Konya Şeker'den üreticiye 149 milyon 268 bin lira ...
Konya’da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da trafik kazası: 4 yaralı
Konya’da 19 Mayıs kutlamaları
YEREL HABERLER Konya’da 19 Mayıs kutlamaları
Karataylı sporcular, Atıcılık-Skeet Türkiye Şampiyonası'na damgasını vurdu
YEREL HABERLER Karataylı sporcular, Atıcılık-Skeet Türkiye ...
Selçuklu’da mahalle muhtarlarına sıfır atık eğitimi
YEREL HABERLER Selçuklu’da mahalle muhtarlarına sıfır atık eğitimi
NEÜ Geliştirme Vakfı ofisi açıldı
YEREL HABERLER NEÜ Geliştirme Vakfı ofisi açıldı
Konya’da İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi sürüyor
YEREL HABERLER Konya’da İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ...
Otobüste eroin ile yakalandı
YEREL HABERLER Otobüste eroin ile yakalandı
Bilal Erdoğan: Bizim vakıf geleneğimizi Amerika ve Batı devam ettiriyor
YEREL HABERLER Bilal Erdoğan: Bizim vakıf geleneğimizi Amerika ve ...
Konya’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Beyşehir Gölü üzerinde bot ve paraşütçü atma tatbikatı
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü üzerinde bot ve paraşütçü atma ...
Başkan Erkoyuncu: “Amaç bu aziz vatanın bağımsızlığı için canını ortaya koyan 19 Mayıs ruhuna layık olabilmektir”
YEREL HABERLER Başkan Erkoyuncu: “Amaç bu aziz vatanın bağımsızlığı ...
Konya'da hayranları Fatma Turgut’la coştu
YEREL HABERLER Konya'da hayranları Fatma Turgut’la coştu
15 bin öğrenci ecdadını hem tiyatroyla hem de okuyarak tanıyacak
YEREL HABERLER 15 bin öğrenci ecdadını hem tiyatroyla hem de ...
Haydi Konuş Bakalım münazara yarışmasının kazananları belli oldu
YEREL HABERLER Haydi Konuş Bakalım münazara yarışmasının kazananları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.