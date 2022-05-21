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Prof. Dr. Akmaz: Konya havzasındaki küçükbaş sayısında yüzde 60 azalma var

DHA

Prof. Dr. Akmaz: Konya havzasındaki küçükbaş sayısında yüzde 60 azalma var


Duygu KARAKOÇ/ KONYA, (DHA)KONYA havzasında, son yıllarda küçükbaş sayısında yüzde 60 azalma olduğunu söyleyen Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akmaz, "1990'lı yıllarda 4 milyon olan koyun varlığı, 2000´li yıllarda 1 milyon 400 bine kadar geriledi. Konya havzası şu an 8-10 milyon koyun yetiştirecek potansiyeldedir. Koyundan üretilecek gübre ve diğer üretim ürünlerine baktığımız zaman bu bölgedeki tarımı da olumlu yönde etkileyecektir. Konya´nın şu an bölgede yetiştirdiği koyun sayısından 3 katı fazla koyuna ihtiyacı var" dedi.
Son yıllarda başta Konya havzası olmak üzere İç Anadolu Bölgesi´nin büyük kısmında koyun sayısında azalma olduğunu dile getiren Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akmaz, "Türkiye´de maalesef destek politikaları arzu edilir düzeyde verimliliği artırır seviyede değil. Sebebine gelecek olursak dünya normlarında verilen düzeyde destek verilmiyor ve destekler verimliliği artırır düzeyden ziyade birim hayvan başına destek veriliyor. Bu destekler verimde ciddi bir artışa sebebiyet vermez. 2021 yılı için verilen destek, 4 aylık buzağılara, damızlık hayvanlara, hayvan başı destek veriliyor. Bitkisel üretimin katma değeri düşük ürünlerin üretildiği kırsal ve karasal bölgelerde kesinlikle karı artırmak için bunu hayvancılıkla desteklememiz lazım. Konya´yı ele alacak olursak küçükbaş hayvancılıkta Cihanbeyli, Kulu, Karapınar, Çumra, Altınekin ve Sarayönü havzasına kadar desteklenebilir. Bu saydığım bölgelerde şahsi kanaatim süt sığırcılığından çok koyuna biraz daha ağırlık verilmesi gerek çünkü koyunun bulunduğu arazide organik tarımda yetiştirilmeye müsait oluyor. Koyunun olduğu bölgelerde tarımsal gübreye ihtiyaç olmaz diyebiliriz" diye konuştu.
`HAYVANSAL ÜRETİM HER BÖLGEDE FARKLI´
İç Anadolu Bölgesi´nde yüzeysel suyun olmadığı yerlerdeki koyun yetiştiriciliğine değinen Prof. Dr. Akmaz, desteklerin ekolojik sisteme uygun verilmesi gerektiğini söyledi. Akmaz, "Konya şartlarında bir damızlık süt sığırının işletme parasıyla 22 koyun beslenebiliyor. Bu çok önemli bir rakam yani 50 tane süt sığırı işletme parasıyla 1000 ile 1100 koyun arasında koyun yetiştirilebiliyor. Yani aynı coğrafyada bir hayvan türü değiştirmekle ürün elde etmede yüzde 250 kar sağlayabiliriz. Her bölgede her hayvansal üretime destek verilmez, ekolojiye göre destek politikası geliştirilmeli. Bozüyük´ten başlayıp Eskişehir, Ankara, Konya, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Malatya´dan Doğu Anadolu geçit sınırına kadar ki bölgede yüzeysel suyun olmadığı yerlerde kesinlikle küçükbaş hayvancılığı desteklemek gerekiyor" dedi.
`KONYA HAVZASI 10 MİLYON KOYUN YETİŞTİRECEK POTANSİYELDE´
Konya havzasındaki küçükbaş sayısında yüzde 60 azalma olduğunu belirten Prof. Dr. Akmaz, "Şu an Türkiye´de koyun sayısı 100 milyonun üzerinde olması lazım, Türkiye´nin ihtiyacı budur. Hem üreticilikte hem de koyun yetiştiriciliğinde dünya normlarının gerisinde olmamızın sebebi gerekli desteklerin verilmemesi, havza bazlı üretimin yapılmaması ve alım garantisinin olmamasıdır. Konya´da 2002 yılında 320 binlerde olan büyükbaş sayısı 2021 yılında 960 binlere ulaşmış. Bunun yanında koyun sayısına baktığımız zaman 1990´lı yıllarda 4 milyon olan koyun sayımız 2000´li yıllarda 1 milyon 400 bine kadar düştü. Tam 3'te 1 oranında düşmüştür. Konya havzası şu an 8-10 milyon koyun yetiştirecek potansiyeldedir. Koyundan üretilecek gübre ve diğer üretim ürünlerine baktığımız zaman bu bölgedeki tarımı da olumlu yönde etkileyecektir. Konya´nın şu an bölgede yetiştirdiği koyun sayısından 3 katı fazla koyuna ihtiyacı var. Konya´da Ereğli, Akşehir ve Beyşehir havzası hariç diğer bölgelerde koyun yerine sığırın desteklenmesi akıl karı değildir" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Duygu KARAKOÇ
2022-05-21 10:47:44

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