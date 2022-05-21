Konya’da patronunu vuran zanlı yakalandı

Konya'da çalıştığı iş yeri sahibini çorbacıda vuran zanlı polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 06.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi bulunan bir çorbacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bir eğlence mekanının sahibi olduğu öğrenilen Mustafa Adım (44), çorbacıya geldi. Mustafa Adım'ın çalışanı olduğu öğrenilen Yusuf S. (36) da çorbacıya gelerek Adım'a yanında bulunan tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olayda ağır yaralanan Mustafa Adım yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Adım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattığı çalışmada kısa sürede zanlının kimliğini tespit etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yusuf S'nin olay yerinden kaçtıktan sonra bir ikamette saklandığını belirledi. Zanlı, adrese yapılan operasyonla yakalandı. Mustafa Adım’ın, sabah saatlerinde iş yeri çalışanlarından Yusuf S. ile alacak verecek meselesi yüzünden iş yerinde kavga ettikleri ve Yusuf Sivridağ’ı darp ettiği belirtildi.

Zanlı, Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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