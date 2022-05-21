Evde çıkan yangında pencereden atlayan kadın öldü

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Salih BÜYÜKSAMANCIDuygu KARAKOÇ/KONYA, (DHA)KONYA'da, Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında, paniğe kapılıp pencereden atlayan kadın öldü. Yaralanan 2´si ağır, 4 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Bölüm Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın son katında Suriyeli ailenin yaşadığı evde saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Zihinsel engelli Muhanned El Şamani'nin çıkardığı öne sürülen yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında El Şamani´nin ismi öğrenilemeyen anneannesi, paniğe kapılıp pencereden atladı. Diğer aile bireyleri ise kendi imkanlarıyla evden çıktı. Yaralanan 2´si ağır 4 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yangın ise itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI-Duygu KARAKOÇ

2022-05-21 13:01:56



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