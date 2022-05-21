Evde çıkan yangında pencereden atlayan kadın öldü (2)- Yeniden

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`Evde çıkan yangında pencereden atlayan kadın öldü´ başlıklı haberimizi, ölen ve yaralanan aile bireylerinin isimlerinin belli olması üzerine yeniden servis ediyoruzYENİDEN

--------------------Salih BÜYÜKSAMANCIDuygu KARAKOÇ/KONYA, (DHA)KONYA'da, Suriyeli ailenin yaşadığı 3´üncü kattaki evde çıkan yangında, paniğe kapılıp pencereden atlayan Aysa El Şemali (60) öldü. Yaralanan aynı aileden 2´si ağır, 4 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Bölüm Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın son katında Suriyeli ailenin yaşadığı evde saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Zihinsel engelli Muhanned El Şemali'nin (23) çıkardığı öne sürülen yangın, kısa sürede büyüdü. Bu sırada yangını gören Aysa El Şemali paniğe kapılarak, evin penceresinden kendini apartman boşluğuna bıraktı. El Şemali hayatını kaybederken, ihbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan aile bireyleri Ragıp (19), Muhammed (17), Fatma ve Muhanned El Şemali (23) ise kendi imkanlarıyla evden çıktı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yangın ise itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Aysa El Şemali'nin cansız bedeni otopsi için Şehir Hastanesi´nin morguna götürüldü. Yangını çıkardığı iddia edilen Muhanned'in anneannesi Aysa El Şemali'nin 1 hafta önce Suriye'den Konya'ya geldiği belirtildi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI-Duygu KARAKOÇ

2022-05-21 14:09:03



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