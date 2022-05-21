Konya’da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

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Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, AdanaKonya Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Orhangazi Mahallesi Türkmen kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 34 EGC 762 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarpıp kontrolden çıkarak takla attı. Araç sürücüsü S.Y. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen sürücünün durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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