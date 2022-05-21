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Şampiyon motosikletçi, gittiği çorbacıda öldürüldü (2)

DHA

Şampiyon motosikletçi, gittiği çorbacıda öldürüldü (2)


TUTUKLANDI
Konya'da çalıştığı eğlence mekanının işletmecisi Mustafa Adım'ı (43), tabancayla çorbacıda vurarak öldüren Yusuf Sivridağ (36) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sivridağ, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sivridağ'ın ifadesinde, olaydan önce alacak-verecek nedeniyle Mustafa Adım ile tartıştıklarını ve kendisini darbettiği için işlediğini söylediği öğrenildi. (DHA)Salih BÜYÜKSAMANCI /KONYA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-05-21 21:40:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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